Oda al euskara y a la hermandad en el bertso final del campeón Xabat Illarregi: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”

Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Joanes Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herriak ez du herri izango”
Xabat Illarregi, ganador del Campeonato de Bertsolaris de Navarra. Imagen tomada del vídeo.

Euskaraz irakurri: Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Xabat Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”
El leitzarra Xabat Illarregi ha ganado el Campeonato de Bertsolaris de Navarra, por primera vez. En su último adiós, además de las buenas palabras a su hermano Joanes, el joven bertsolari ha subrayado la importancia y la necesidad de hablar en euskara.

