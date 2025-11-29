Oda al euskara y a la hermandad en el bertso final del campeón Xabat Illarregi: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”
El leitzarra Xabat Illarregi ha ganado el Campeonato de Bertsolaris de Navarra, por primera vez. En su último adiós, además de las buenas palabras a su hermano Joanes, el joven bertsolari ha subrayado la importancia y la necesidad de hablar en euskara.
Te puede interesar
Xabat Illarregi gana la txapela de Navarra y su hermano Joanes queda segundo
El menor de los Illarregi ha conseguido 1205 puntos, mientras que el mayor se han hecho con 1198,5 puntos. Los dos hermanos de Leitza han hecho historia, llegando ambos al último tramo de la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra, el "buruz burukoa".
Navarra Arena acoge hoy por primera vez la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra
Eki Mateo y Ekiñe Zapiain estarán por primera vez en la gran final, junto a Soto, Lazkoz, Joanes y Xabat Illarregi, Alkaiza y Robles.
Estos son los ocho bertsolaris que disputarán la final del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia 2025
La final se disputará el 20 de diciembre a partir de las 17:00 horas en La Casilla de Bilbao. Las entradas están disponibles en la web bertsosarrerak.eus.
Todo listo para la final
Xabat Illarregi, Sarai Robles, Julio Soto, Joanes Illarregi, Eneko Lazkoz, Ekhiñe Zapiain, Saioa Alkaiza y Eki Mateo participarán el 29 de noviembre en la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra.
Estos son los ocho bertsolaris que actuarán en la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra de 2025
Joanes Illarregi ha ganado la semifinal de Tafalla y ha pasado directamente a la final. Joanes Illarregi, Xabat Illarregi, Eneko Lazkoz, Saioa Alkaiza, Ekhiñe Zapiain, Sarai Robles y Eki Mateorena compartirán escenario el 29 de noviembre en el Navarra Arena de Pamplona.
12 bertsolaris esperan a la última vuelta de las semifinales en el Campeonato de Bizkaia
Aissa Intxausti, Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarraga, Ibai Amillategi, Onintza Enbeita y Unai Mendiburu se medirán en Bermeo el 15 de noviembre, mientras que Gorka Pagonabarraga, Imanol Uria, Jone Uria, Oihana Bartra, Txaber Altube y Xabat Galletebeitia lo harán en Markina-Xemein el día 22.
Comienza el Campeonato de Bertsolaris de Navarra
Ha comenzado el Campeonato de Bertsolari de Navarra, en la Kultur Etxea de Burguete. Seis bertsolaris han dado comienzo el escenario a la edición de este año. El campeonato se disputará del sábado al 29 de noviembre y contará con la participación de 24 bertsolaris. Habrá ocho sesiones en otros tantos municipios. El campeonato finalizará en el Navarra Arena.
Xilaba comenzará el 8 de noviembre, y terminará el 31 de enero, en Donibane Lohizune
24 bertsolaris se medirán durante diez recitales, seis de los cuales se clasificarán para la final.
La final del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris será el 20 de diciembre de 2026 en Pamplona
El Campeonato comenzará en septiembre de 2026, y finalizará el 20 de diciembre. Antes, entre septiembre de este año y marzo del año próximo, se celebrarán los campeonatos de Bizkaia, Navarra, Araba y Xilaba, en Iparralde.