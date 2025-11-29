Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Xabat Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”
Xabat Illarregi leitzarrak irabazi du Nafarroako Bertsolari Txapelketa, lehenengoz. Azken agurran, bere anaia Joanesi eskerrak ematearekin batera, euskaraz aritzearen beharraz eta garrantziaz aritu da.
