Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Xabat Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”

Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Joanes Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herriak ez du herri izango”
18:00 - 20:00
Xabat Illarregi, Nafarroako Bertsolari Txapelketako irabazlea. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Xabat Illarregi leitzarrak irabazi du Nafarroako Bertsolari Txapelketa, lehenengoz. Azken agurran, bere anaia Joanesi eskerrak ematearekin batera, euskaraz aritzearen beharraz eta garrantziaz aritu da.

