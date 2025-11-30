Hoy es noticia
CAMPEONATO NAVARRO DE BERTSOLARIS
Xabat Illarregi, ganador del campeonato de bertsolaris de Navarra, nos recibe en Leitza

Leitzan hartu gaitu Xabat Illarregik, Nafarroako bertsolari txapeldun berriak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Leitzan hartu gaitu Xabat Illarregik, Nafarroako bertsolari txapeldun berriak
author image

EITB

Última actualización

El leitzarra Xabat Illarregi es el nuevo campeón entre los bertsolaris navarros. Asegura que el cara a cara junto a su hermano en la recta final le provocó más alegría que la propia txapela.

Bertsolaritza Euskera Navarra Campeonato de bertsolaris de Navarra Bertsolaritza

