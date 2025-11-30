Albiste da
NAFARROAKO BERTSOLARI TXAPELKETA
Leitzan hartu gaitu Xabat Illarregik, Nafarroako bertsolari txapeldun berriak

Xabat Illarregi Marzol leitzarra da Nafarroako bertsolari txapeldun berria. Azken txanpan anaiarekin kantatu zuen buruz burukoak txapelak baino poz handiagoa eragin ziola esan digu.

