BERTSOLARIS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ocho bertsolaris a por la txapela de Bizkaia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zortzi bertsolariak, Bizkaiko finalerako prest

Última actualización

Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarraga, Gorka Pagonabarraga, Jone Uria, Oihana Bartra, Onintza Enbeita,  Txaber Altube y Xabat Galletebeitia se medirán el sábado, 20 de diciembre, en el polideportivo La Casilla de Bilbao.

La profesora de bertsos Arantza Plaza será la encargada de colocar la txapela a la o el mejor bertsolari de la jornada. 

Bizkaia Bertsolaritza

Te puede interesar

Cargar más