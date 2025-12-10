Bertsolaritza
Zortzi bertsolariak, Bizkaiko finalerako prest

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarriazarraga, Gorka Pagonabarraga, Jone Uria, Oihana Bartra, Onintza Enbeita,  Txaber Altube eta Xabat Galletebeitia nor baino nor gehiago arituko dira larunbatean, abenduak 20, Casilla kiroldegian, Bilbon.

Arantza Plaza bertso irakasleak jarriko dio txapela eguneko bertsolaririk onenari. 

Bizkaia Bertsolaritza

