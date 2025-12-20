Aitor Etxebarriazarraga, ganador del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia
El bertsolari de Gernika ha protagonizado el duelo final junto con Onintza Enbeita, quien se ha clasificado en segunda posición con medio punto menos que el ganador (1163 puntos para Etxebarriazarraga y 1162,5 puntos para Enbeita).
El Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia ya tiene ganador. Aitor Etxebarriazarraga se ha impuesto a la segunda clasificada, Onintza Enbeita, por medio punto y ha conseguido así su primera txapela, con un total 1163 puntos.
El pabellón de la Casilla, en Bilbao, ha acogido esta gran final. En ella, ocho bertsolaris han acudido a la cita que ha comenzado a las 17:00 horas.
La clasificación ha quedado así:
Aitor Etxebarriazarraga (1163 puntos)
Onintza Enbeita (1162,5 puntos)
Txaber Altube (698,5 puntos)
Aitor Bizkarra (694,5 puntos)
Xabat Galletebeitia (691 puntos)
Jone Uria (691 puntos)
Oihana Bartra (689 puntos)
Gorka Pagonabarraga (671 puntos).
La de hoy era la cuarta final para Etxebarriazarraga y la décima para Enbeita.
