Aitor Etxebarriazarragak jantzi du txapela

Onintza Enbeita izan du lehiakide buruz burukoan, eta puntu erdiko aldearekin irabazi dio honi (1163 puntu jaso ditu lehen sailkatuak eta 1162.5 bigarrenak). Bizkaiko laugarren finala zuen gaurkoa bertsolari gernikarrak.

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren aurtengo edizioak badu irabazlea. Aitor Etxebarriazarragak jantzi du 2025eko txapela, buruz burukoan Onintza Enbeitari aurrea hartuta.

Bilboko Casillan egin dute final handia larunbat honetan. Bertan, zortzi bertsolari aritu dira kantuan: Aitor Etxebarriazarraga (1163 puntu), Onintza Enbeita (1162,5 puntu), Txaber Altube (698,5 puntu), Aitor Bizkarra (694,5 puntu), Xabat Galletebeitia (691 puntu), Jone Uria (691 puntu), Oihana Bartra (689 puntu) eta Gorka Pagonabarraga (671 puntu).

Gai jartzaile lanetan, berriz, Idoia Anzorandia eta Igor Menika izan dira, eta Arantza Plazak jantzi dio txapela irabazleari.

Laugarren finala zuen aurtengoa Etxebarriazarragak, eta hamargarrena Enbeitak. Sailkapenean, bi bertsolarien arteko aldea puntu erdikoa izan da; osta-osta lortu du, beraz, txapela bertsolari gernikarrak.

