Fallece el bertsolari Patxi Etxeberria a los 95 años

El bertsolari oriotarra Patxi Etxeberria Zubiria (1930-2025) ha fallecido a los 95 años. Durante casi seis décadas ha cantado en las plazas, hasta que, en 2017, con 86 años, cantó su último bertso en el festival de las fiestas de Lasarte-Oria.

En 1959 hizo su primera plaza y año tras año ha compartido escenario con varias generaciones. En la década de los 60 fue finalista del Campeonato de Bertsolaris de Gipuzkoa en tres ocasiones, así como en el Campeonato de Euskal Herria en 1980. En 1999, en el Interpueblos de Gipuzkoa, cantó con jóvenes bertsolaris.

Su vida y su legado están recogidos en el libro Patxi Etxeberria, 50 urtez plaza gizon, escrito por Xabier Lasa en 2009. Ese mismo año, además, fue homenajeado en Lasarte-Oria, la localidad donde residió la mayor parte de su vida.