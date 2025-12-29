Bertsolaritza
Patxi Etxeberria bertsolaria zendu da, 95 urte zituela

Bertsolari oriotarra ia 60 urtez aritu izan da oholtzaz oholtza eta plazaz plaza bertsotan.

Patxi Etxeberria bertsozaleak agurtzen, bere azken plazan, Lasarte-Orian. Argazkia: Bertsoa.eus
EITB

Azken eguneratzea

Patxi Etxeberria Zubiria (1930-2025) bertsolari oriotarra hil da, 95 urte zituela. Ia 60 urtez plazetan aritu izan da kantuan, 2017an, 86 urterekin, Lasarte-Oriako festetako jaialdian azken bertsoa bota zuen arte.

1959an egin zuen lehen plaza, eta, urtez urte, hainbat belaunaldirekin partekatu izan du oholtza. 60ko hamarkadan, Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finalista izan zen, hirutan, baita Euskal Herriko Txapelketa Nagusian ere, 1980an. 1999an, Gipuzkoako Herriarteko Txapelketan, bertsolari gazteekin aritu zen.

Egindako bidea jasota dago Xabier Lasak 2009an idatzitako Patxi Etxeberria, 50 urtez plaza gizon liburuan. Urte berean, gainera, omenaldia egin zioten, Lasarte-Orian, bere bizileku izan den herrian.

Bertsolaritza Lasarte-Oria Orio

