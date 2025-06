Vitoria-Gasteiz acapara estos días, del 25 al 28 de junio, el protagonismo principal en el festival de cortometrajes Korterraza. La sección itinerante del festival llegará durante todo el verano, hasta el día 5 de septiembre, a 41 localidades del territorio, en 47 proyecciones.

El turno de la capital, Vitoria-Gasteiz, será entre los días 25 y 28 de junio, con una programación que continúa en el Artium pero que llegará también al nuevo emplazamiento de Izaskun Arrue Kulturgunea, donde el miércoles, 25 de junio, a partir de las 20:00 harán una proyección de cortometrajes en euskera: Komando Marmitako (Uxue Botas eta Ane Nafarrate), Judoka (Ander Iriarte), Hotz (Lander Castro), Ehiza (Aitzol Saratxaga) y Dinosaurioak (Koldo Almandoz).

Las proyecciones de cortometrajes se desplazarán, a partir del jueves, a la plaza interior del Artium. El jueves a partir de las 22:00 horas se podrá disfrutar de El lado más bestia de la vida (José Antonio Campos), Plazer bat (Sonia Estévez), Las cucarachas (Ainhoa Aldanondo), 893 kilómetros (Rubén Guindo), L´Acquario (Gianluca Zonta) y Lamietxe (Eneko López de Luzuriaga).

El viernes, por su parte, se verán Grecorromanos (Mikel Bustamante), Insalvable (Javier Marco), La Mort (Jesús Martínez, Nota), Chicken Jazz (Imanol Ruiz de Lara), Siesta (Javier Gómez Bello), Pálpito (Marisa Crespo y Moisés Romera) y Cólera (Jose Luis Lázaro).

Finalmente, la programación del sábado estará compuesta por La fuerza (Cristina Martín Barcelona y María José Martín Barcelona), La Mort (Jesús Martínez, Nota), La piscina (Santiago Cardelú-Ruiz-Alberdi y Pablo Manchado Cascón), Depredador (Javier Fresser), Donde se quejan los pinos (Ed Antoja), Interior / Día (Carolina Hernández Correa), La reina de los idiotas (J. K. Álvarez) y ¿Cómo que abuela? (Xabi Vitoria).

Premio EITB a Ramón Barea

El festival hará entrega el 28 de junio del premio “EITB Saria apoyo al cortometraje” al actor bilbaíno Ramón Barea por su recorrido en este formato cinematográfico.

Conciertos

Además de las proyecciones, Korterraza ofrecerá diferentes conciertos en su parada en Vitoria: el jueves tocarán Mississipi Queen & The Wet Dogs (18:30) y The Bellrays, el viernes Still River y Anaut, y el sábado Olharizu y Sex Museum.