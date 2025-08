La ópera prima del realizador kurdo Seyhmus Altun, Aldığımız Nefes / As We Breathe, narra los cambios que experimenta una familia de un pueblo rural de Anatolia a consecuencia de un devastador incendio.

La cineasta británica Stroma Cairns se estrena en el largometraje con The Son and the Sea, que relata el viaje de dos amigos por la costa noreste de Escocia, donde descubren una conexión más allá de las palabras.

El director taiwanés Tsao Shih-Han mostrará su debut en el largometraje, Nan Fang Shi Guang / Before the Bright Day, sobre un adolescente que, durante la tercera crisis del Estrecho de Taiwán en 1996, debe hacer frente a tensiones familiares, amistosas y sentimentales.

Otro sueco, John Skoog, galardonado en el Festival de Cine Documental de Copenhague, debuta en la ficción con Värn / Redoubt, sobre un hombre que fortifica su casa para protegerse en una eventual guerra.

La danesa Emilie Thalund trae a Donostia Vaegtloes / Weightless (Liviana), donde una joven de 15 años pasa el verano en un campamento en el que espera perder peso; conoce a una chica carismática, divertida y segura de sí misma, y también a un encantador monitor por quien se siente atraída.

La costarricense Kim Torres, sigue los pasos de Laura, una niña de 13 años que se siente atrapada en el seno de su nueva familia, en su primer largometraje, Si no ardemos, cómo iluminar la noche.

Otro niño es el protagonista de Ni De Yan Jing Bi Tai Yang Ming Liang / Nighttime Sounds, la película de Zhang Zhongchen. En la cinta, el menor de 8 años se cruza un día con el fantasma de alguien de su misma edad.

La india Tribeny Rai estrena Chhora Jastai / Shape of Momo, película mediante la que lleva a su protagonista a su lugar de origen, un pueblo en el Himalaya, donde debe enfrentarse a la creciente presión familiar y a las expectativas sociales.

Por último, los rusos Anton Yarush y Sergey Borovkov presentan Chuzhie Zemli / Foreign Lands, sobre la huida de un director de cine ruso, obsesionado con encontrar la actriz perfecta para su próximo proyecto.

Estos nuevos anuncios se suman a los ya conocidos: Aro berria, de Irati Gorostidi Agirretxe, y La lucha, de José Alayón.