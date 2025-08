Seyhmus Altun zuzendari kurduaren lehen lanak, Aldde, Nefes / As We Breathe, sute suntsitzaile baten ondorioz Anatoliako landa-herri bateko familia batek jasaten dituen aldaketak kontatzen ditu.

Stroma Cairns zinemagile britainiarrak The Son and the Sea filma estreinatuko du. Bi lagunek Eskoziako ipar-ekialdeko kostaldean zehar egindako bidaia batean hitzetatik haragoko lotura bat deskubrituko dutela ikusiko dugu pelikulan.

Tsao Shih-Han zuzendari taiwandarrak bere debuta erakutsiko du Nan Fang Shi Guang/Before the Bright Day film luzean. 1996an kokatua, Taiwango itsasarteko hirugarren krisialdian zehar familiarekin, adiskideekin eta sentimenduekin lotutako tentsioei aurre egin behar dien nerabe baten bizitzari jarraitzen dio filmak.

Beste suediar bat, John Skoog, Kopenhageko Zinema Dokumentalaren Jaialdian saritua, bere lehen fikzioa ekarriko du, Värn / Redoubt, bere etxea balizko gerra batean babesteko gotortzen duen gizon bati buruz.

Emilie Thalund danimarkarrak Vaegtloes / Weightless (Liviana) ekarriko du Donostiara. 15 urteko neska batek kanpamendu batean igaroko du uda, argaltzeko asmoz. Bertan, neska karismatiko eta dibertigarri bat ezagutuko du, uste osoa duena bere buruan, bai eta begirale xarmagarri bat ere, eta erakarpena sentituko du gizonarengandik.

Kim Torres costarricarrak 13 urteko Lauraren urratsak jarraitzen ditu bere lehen film luzean, Si no ardemos, cómo iluminar la noche. Neskatoa bere familia berrian harrapatuta sentitzen da.

Beste haur bat da protagonista Ni De Yan Jing Bi Tai Yang Ming Liang / Nighttime Sounds Zhang Zhongchenen filmean. 8 urteko adingabea bere adin bereko norbaiten mamuarekin gurutzatzen da egun batean.

Tribeny Rai indiarrak Chhora Jastai / Shape of Momo filma estreinatuko du. Protagonista Himalaiako bere herrira itzuliko da, eta familia-presio geroz eta handiagoari aurre egin beharko dio hor, bai eta espektatiba sozialei ere.

Azkenik, Anton Yarush eta Sergey Borovkov errusiarrek Chuzhie Zemli / Foreign Lands filma aurkeztuko dute, zinema zuzendari errusiar baten ihesari buruz.

New Directors sailean dagoeneko iragarrita zeuden Irati Gorostidi Agirretxeren Aro berria eta Jose Alayonen La lucha.