La productora Sumendi Uhartea de Bilbao ha participado en la creación de la última película de Heidi

Heidi, katamotzaren erreskatea
18:00 - 20:00
Heidi, El Rescate del Lince. Foto: Sumendi Uhartea.
Euskaraz irakurri: Bilboko Sumendi Uhartea ekoiztetxeak Heidiren azken filmaren sorkuntzan parte hartu du

Última actualización

Heidi, la niña de los Alpes, se hizo muy popular en los años 70. Ahora llega una nueva película con los mismos protagonistas y localizaciones. La animación ha sido realizada por una productora de Euskal Herria, y Heidi habla euskera.

 

Cine

"Tetsu, Txispa, Hoshi" filmaren fotograma: Tetsuro Maeda ”Tetsu”
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos ficciones y sendos retratos de los cocineros Tetsuro Maeda, Jota Urondo y Joan Roca, platos principales de Culinary Zinema

La sección Culinary Zinema del Zinemaldia ha presentado esta mañana su menú para la 73ª edición del festival. El documental de Jon Arregui sobre Testuro Maeda, chef del restaurante Txispa de Atxondo, cuenta con la participación de EITB, mientras que la bilbaína Virginia Jönas Urigüen es una de las codirectoras de “El legado de Can Roca”. 

