Bilboko Sumendi Uhartea ekoiztetxeak Heidiren azken filmaren sorkuntzan parte hartu du

Heidi, katamotzaren erreskatea
18:00 - 20:00
Heidi, Linceko Erreskatea. Argazkia: Sumendi Uhartea.

Azken eguneratzea

Heidi, Alpeetako neskatoa, oso ezagun bihurtu zen 70eko hamarkadan. Orain protagonista eta kokaleku berberak dituen pelikula berria heldu da. Animazioa Euskal Herriko ekoiztetxe batek egin du, eta Heidik euskaraz egiten du. 

 

