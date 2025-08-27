Venecia arranca su festival con "La Grazia", lo nuevo de Paolo Sorrentino

La alfombra roja del Festival de Venecia está lista para acoger desde este miércoles hasta el próximo 6 de septiembre los estrenos más esperados. Lido, la alargada isla frente a la Ciudad de los Canales en la que cada año tiene lugar la Mostra, estrenará hoy el festival en una jornada que abrirá Paolo Sorrentino y su nueva película, La Grazia, protagonizada por su actor fetiche, Toni Servillo.

Además, en la gala de apertura de este miércoles, el director alemán Werner Herzog recibirá el León de Oro honorífico de manos de Francis Ford Coppola, de nuevo ante el público solo veinte días después de su operación de corazón. También recibirá el premio honorífico del festival, en su 82ª edición, la actriz Kim Novak.

Además de estas, otras estrellas que brillarán en el Lido serán Julia Roberts, protagonista de la última obra de Luca Guadagnino, After the hunt (fuera de concurso), George Clooney, a las órdenes de Noah Baumbach en Jey Kelly, Emma Stone, Alicia Vikander, Cate Blanchett, Mia Goth, Laura Dern, Emily Blunt, Willem Dafoe, Adam Driver, Christoph Waltz, Andrew Garfield, Sofia Coppola o Tilda Swinton.

También se dejará ver la dupla formada por Jacob Elordi y Oscar Isaac, que son monstruo y creador en la versión de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, película en competición.

Del Toro competirá con las últimas películas de cineastas del nivel del citado Sorrentino, Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow, Jim Jarmusch, Yorgos Lantimos, Pietro Marcello, László Nemes, François Ozon con una adaptación de El extranjero de Camus, y Park Chan-Wook, entre otras y otros.

Fuera de concurso, además, también hay nombres como el del citado Gudagnino, Julian Schnabel y su adaptación de la Divina Comedia con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa y Benjamin Clementine; Gus Van Sant y Sofia Coppola,

"Venecia por Palestina"

Esta edición de la Mostra se verá asimismo marcada por situación en Palestina, después de casi dos años de bombardeos israelíes.



Un grupo de profesionales del cine italiano se ha constituido en un colectivo llamado 'Venice4Palestine' ("Venecia por Palestina"), y ha pedido al Festival en una carta abierta -firmada por más de 1500 personas del sector- que tome partido y denuncie el "genocidio" perpetrado por Israel.

Han exigido a los organizadores que retiren la invitación a quienes respalden al gobierno de Israel, citando dos nombres en concreto: la actriz israelí Gal Gadot y el actor británico Gerard Butler, parte del reparto de la película 'In the hand of Dante' de Julian Schnabel.



Además, se ha convocado una manifestación el próximo sábado que recorrerá parte del Lido para denunciar la masacre palestina.

La tragedia de Gaza entrará además en la carrera por el León de Oro con la cinta 'The voice of Hind Rajab', en la que la directora tunecina Kaouther Ben Hania recuerda a una niña asesinada tras quedar atrapada en un coche durante un bombardeo israelí.