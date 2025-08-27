Abuztuak 27 – irailak 6

“La Grazia” Paolo Sorrentinoren film berriak abiatuko du Veneziako zinema jaialdia

Gaur, asteazkenarekin, Werner Herzog alemaniarrak jaialdiaren ohorezko Urrezko Lehoia jasoko du, Francis Ford Coppolaren eskutik. Palmaresean agertzeko lehian, hamaika zuzendari handiren azken lanak: Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Jim Jarmusch, Pietro Marcello… 

"La Grazia" Paolo Sorrentinoren pelikulak Veneziako zinema jaialdia irekiko du.

Toni Servillo, "La Grazia" Paolo Sorrentinoren film berriko protagonista

Azken eguneratzea

Veneziako zinema jaialdiaren alfonbra gorria zabalduta ageri da dagoeneko, asteazkenetik irailaren 6ra arte estreina deigarrienak hartzeko gertu. Lidon, Kanalen Hiriari aurrez aurre begiratzen dion uharte luzangan, gaur hasiko da Mostra, La Grazia Paolo Sorrentinoren filmaren proiekzioarekin. Ohi bezala, Toni Servillo aktorea jarri du napolestarrak bere aginduetara oraingoan ere. 

Gainera, asteazkeneko irekiera ekitaldian, Werner Herzog alemaniar zinemagileak ohorezko Urrezko Lehoia jasoko du Francis Ford Coppoloaren eskutik, azken horri bihotzeko ebakuntza egin eta hogei egunera besterik ez. Zinema jaialdiaren ohorezko saria Kim Novak aktoreak ere jasoko du, 82. edizio honetan. 

Horiez gain, beste izar askok egingo dute dir-dir Lidon, hala nola Julia Roberts After the hunt Luca Guadagninoren filmeko (lehiaketaz kanpo) protagonistak, George Clooney Jey Kelly Noah Baumbachen filmeko izar nagusiak, Alicia Vikanderrek, Cate Blanchettek, Mia Gothek, Laura Dernek, Emily Bluntek, Willem Dafoek, Adam Driverrek, Christoph Waltzek, Andrew Garfieldek, Sofia Coppolak eta Tilda Swintonek. 

Han izango dira, halaber, Jacob Elordik eta Oscar Isaacek osatutako bikotea, monstruoa eta sortzailea Guillermo del Toro mexikarrak eginiko Frankenstein klasikoaren moldaketa berrian, zeina lehian izango baita Italiako zinema jaialdian. 

Del Torok puntako aurkariak izango ditu Urrezko Lehoirako eta gainerako sarietarako bidean: Sorrentino bera, Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow, Jim Jarmusch, Yorgos Lantimos, Pietro Marcello, László Nemes, François Ozon Arrotza Camusen lanaren moldaketa batekin eta Park Chan-Wook, besteak beste. 

Lehiatik kanpo ere izen handiak daude; hots, Gudagnino, Julian Schanbel eta Jainko antzerkia Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa y Benjamin Clementine aktoreein; Gus Van Sant eta Sofia Coppola. 

"Venezia, Palestinaren alde"

Mostraren edizio hau Palestinako egoerak ere baldintzatuko du, ia bi urteko Israelen bonbardaketen ondoren.

Italiar zinemako profesional talde batek 'Venice4Palestine' ("Venezia Palestinaren alde") izeneko kolektiboa sortu du, eta Israelek egindako genozidioa salatzeko eskatu dio zinema jaialdiari, gutun ireki batean (sektoreko 1.500 pertsonak baino gehiagok sinatu dute).

Bi izen aipatu dituzte idatzi horietan: Gal Gadot aktore israeldarrarena eta Gerard Butler aktore britainiarrarena, Julian Schnabelen In the hand of Dante filmeko aktore nagusiarena. Israelgo Gobernua babesten duten neurrian, gonbidapena kentzeko eskatu diete antolatzaileei. 

Gainera, datorren larunbaterako, Lido zeharkatuko duen manifestazio bat deitu dute, Palestinako sarraskia salatzeko.

Gazako tragedia, gainera, Urrezko Lehoia lortzeko lasterketan sartuko da, The voice of Hind Rajab filmarekin. Bertan, Kaouther Ben Hania zuzendari tunisiarrak Israelen bonbardaketa batean auto batean harrapatuta geratu ondoren hildako neskato bat gogoratzen du.

