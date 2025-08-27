“La Grazia” Paolo Sorrentinoren film berriak abiatuko du Veneziako zinema jaialdia
Gaur, asteazkenarekin, Werner Herzog alemaniarrak jaialdiaren ohorezko Urrezko Lehoia jasoko du, Francis Ford Coppolaren eskutik. Palmaresean agertzeko lehian, hamaika zuzendari handiren azken lanak: Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Jim Jarmusch, Pietro Marcello…
Veneziako zinema jaialdiaren alfonbra gorria zabalduta ageri da dagoeneko, asteazkenetik irailaren 6ra arte estreina deigarrienak hartzeko gertu. Lidon, Kanalen Hiriari aurrez aurre begiratzen dion uharte luzangan, gaur hasiko da Mostra, La Grazia Paolo Sorrentinoren filmaren proiekzioarekin. Ohi bezala, Toni Servillo aktorea jarri du napolestarrak bere aginduetara oraingoan ere.
Gainera, asteazkeneko irekiera ekitaldian, Werner Herzog alemaniar zinemagileak ohorezko Urrezko Lehoia jasoko du Francis Ford Coppoloaren eskutik, azken horri bihotzeko ebakuntza egin eta hogei egunera besterik ez. Zinema jaialdiaren ohorezko saria Kim Novak aktoreak ere jasoko du, 82. edizio honetan.
Horiez gain, beste izar askok egingo dute dir-dir Lidon, hala nola Julia Roberts After the hunt Luca Guadagninoren filmeko (lehiaketaz kanpo) protagonistak, George Clooney Jey Kelly Noah Baumbachen filmeko izar nagusiak, Alicia Vikanderrek, Cate Blanchettek, Mia Gothek, Laura Dernek, Emily Bluntek, Willem Dafoek, Adam Driverrek, Christoph Waltzek, Andrew Garfieldek, Sofia Coppolak eta Tilda Swintonek.
Han izango dira, halaber, Jacob Elordik eta Oscar Isaacek osatutako bikotea, monstruoa eta sortzailea Guillermo del Toro mexikarrak eginiko Frankenstein klasikoaren moldaketa berrian, zeina lehian izango baita Italiako zinema jaialdian.
Del Torok puntako aurkariak izango ditu Urrezko Lehoirako eta gainerako sarietarako bidean: Sorrentino bera, Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow, Jim Jarmusch, Yorgos Lantimos, Pietro Marcello, László Nemes, François Ozon Arrotza Camusen lanaren moldaketa batekin eta Park Chan-Wook, besteak beste.
Lehiatik kanpo ere izen handiak daude; hots, Gudagnino, Julian Schanbel eta Jainko antzerkia Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa y Benjamin Clementine aktoreein; Gus Van Sant eta Sofia Coppola.
"Venezia, Palestinaren alde"
Mostraren edizio hau Palestinako egoerak ere baldintzatuko du, ia bi urteko Israelen bonbardaketen ondoren.
Italiar zinemako profesional talde batek 'Venice4Palestine' ("Venezia Palestinaren alde") izeneko kolektiboa sortu du, eta Israelek egindako genozidioa salatzeko eskatu dio zinema jaialdiari, gutun ireki batean (sektoreko 1.500 pertsonak baino gehiagok sinatu dute).
Bi izen aipatu dituzte idatzi horietan: Gal Gadot aktore israeldarrarena eta Gerard Butler aktore britainiarrarena, Julian Schnabelen In the hand of Dante filmeko aktore nagusiarena. Israelgo Gobernua babesten duten neurrian, gonbidapena kentzeko eskatu diete antolatzaileei.
Gainera, datorren larunbaterako, Lido zeharkatuko duen manifestazio bat deitu dute, Palestinako sarraskia salatzeko.
Gazako tragedia, gainera, Urrezko Lehoia lortzeko lasterketan sartuko da, The voice of Hind Rajab filmarekin. Bertan, Kaouther Ben Hania zuzendari tunisiarrak Israelen bonbardaketa batean auto batean harrapatuta geratu ondoren hildako neskato bat gogoratzen du.
Bi fikzio eta Tetsuro Maeda, Jota Urondo eta Joan Roca sukaldarien erretratuak, Culinary Zinemaren plater nagusiak
Donostiako Zinemaldiaren Culinary Zinema sailak 73. edizioko menua aurkeztu du gaur, Donostian. Jon Arreguik Tetsuro Maeda Atxondoko Txispa jatetxeko arduradunari eginiko erretratuak EITBren parte-hartzea du, eta Virginia Jönas Urigüen bilbotarra da “El legado de Can Roca”ren egileetako bat.
Jennifer Lawrencek Zinemaldiaren Donostia saria jasoko du
Estatubatuar aktoreak Die, My Love filma aurkeztuko du Donostian, irailaren 26an. Esther Garcia ekoizleak ere jasoko du Zinemaldiaren ohorezko saria irailaren 19an abiatuko den 73. edizioan.
Ikusi “Zeru ahoak” miniserie noirraren trailerra
Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialetik pasatu eta gero, EITBk irailaren amaieran estreinatuko du seriea, ETB1en eta Primeranen. Nagore Aranburu da Koldo Almandozek zuzendu duen lanaren, “Hondar ahoak” telesailaren jarraipenaren, protagonista.
"La misteriosa mirada del flamenco" filmak irabazi du Sebastiane Latino saria
Diego Céspedes txiletar zinemagilearen pelikulak irabazi du Gehitu Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak LGBTIQA+ komunitatearen aldarrikapen eta balioen defentsa ondoen irudikatzen duen Latinoamerikako film luzeari ematen dion saria.
Veronica Echegui espainiar aktorea hil da
Gaixotasun batek jota hil da Yo soy la Juani filmeko protagonista, 42 urte zituela, haren ingurukoek iragarri dutenez.
16 "perla" Donostiako Zinemaldian, aurrez ikusi gabeko ekoizpenez gozatzeko
Nazioarteko zinema-jaialdietan txalo-zaparradak jaso ondoren, 73. Zinemaldian ere egongo dira ikusgai "Perlak" saileko tituluak.
Mundu mailako zazpi estreinaldi izango dira Zinemaldiko Zabaltegi-Tabakalera saileko 23 filmen artean
Zinemaldiak Zabaltegi-Tabakalera sailaren programa osoaren berri eman du ostegun honetan, ohar baten bidez. 15 film luze, 6 film labur eta iraupen ertaineko 2 film eskainiko dituzte sail horretan, Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Palmason, Paz Encina, Luis Ortega eta Harris Dickinson zuzendariek sinatutakoak, besteak beste.
Dominga Sotomayorrek Horizontes Latinos irekiko du, "Limpia" filmaren mundu mailako estreinaldiarekin
Donostia Zinemaldiko Horizontes Latinos saila Dominga Sotomayorren "Limpia" lanaren mundu mailako estreinaldiarekin hasiko da, eta Diego Cespedesen "La misteriosa mirada del flamenco" lanarekin emango zaio amaiera.
"Rondallas" eta "Hasta que me quede sin voz" filmak estreinatuko dira Belodromoan
Gainera, Go!azen telesailaren 12. denboraldiko lehen atalaren bi emanaldi eskainiko dira, lehenengoz. Sarrerak astearte honetan jarriko dira salgai, 10:00etatik aurrera, Zinemaldiaren eta Kutxabanken webguneetan.