Además, Irati Gorostidi estrenará el largometraje Aro berria en la sección New Directors, y la sección Horizontes Latinos incluye en su selección la coproducción de Irusoin La misteriosa mirada del flamenco, mientras que en la sección Zabaltegi-Tabakalera se podrán ver El último arrebato, documental sobre la mítica película de Iván Zulueta, y el cortometraje de Lur Olaizola Bariazioak .

Premio Zinemira

El premio Zinemira recaerá este año en los cineastas Telmo Esnal y Asier Altuna, justo cuando se celebran 20 años del estreno en el propio Festival de San Sebastián de la película Aupa Etxebeste!.

A través de este premio, el Zinemaldia destaca la trayectoria de personas que han se han significado en el cine vasco, y ha sido recibido en años anteriores por Elena Irureta, Paco Sagarzazu, Txema Areizaga, la iniciativa Kimuak, Sara Bilbatua, Ramón Agirre, Ramón Barea, Karmele Soler, Juanba Berasategi, Elías Querejeta, Alex Angulo, Imanol Uribe...

Klasikoak

Por su parte, la sección Klasikoak proyectará las versiones restauradas de los mediometrajes "Ehun metro", "Zergatik panpox?", "Hamaseigarrenean aidanez" y "Oraingoz izen gabe" rodados a mediados de los 80. La Filmoteca Vasca y EITB se han encargado de los trabajos de renovación de las cintas.

Además, se podrán ver en San Sebastián Natura fugit (J. M. Lazkano), Popel: errautsak (Oier Plaza), Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako (Inge Medioroz), Hombre bala (Anuska Ariztimuño), Ombuaren itzala (Patxi Bisquert), Itoiz Udako sesioak (Larraitz Zuazo, Ainhoa Andraka y Zuriñe Goikoetxea), Faisaien irla (Asier Urbieta), Jone, batzuetan (Sara Fantova), Eloy de la Iglesia, adicto al cine (Gaizka Urresti), Arg(h)itzen: torturaz argi hitz egiten, tortura argitzen (Mikelatxo Urbi) y Los aitas (Borja Cobeaga) en la sección Zinemira; Nosotros (Helena Taberna) y La infiltrada (Arantxa Echevarría) en Made In Spain; Testu, Txispa, Hoshi (Jon Arregui) y Uno de los nuestros. Legado Joan Roca (Jorge Fernandez Mayorga & Virgina Jönas Urigüen) en Culinary Zinema; Daniela forever (Nacho Vigalondo), Gregorio Ordoñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA (Arantxa Aldaz, Javier Roldán y David Taberna ), Heidi, katamotzaren erreskatea, Gipuzkoa hegan (Javi Gutierrez y Lorea Perez de Albeniz) en la Gala EITB y el estreno de la 12ª temporada de la serie Goazen!.

Finalmente, la sección Nest, dedicada a estudiantes de cine, ha incluido en su sección el cortometraje Habitat Hotel, de Marina Xarri, y A solidäo dos lagartos, rodado por la estudiante de Elias Querejeta Zinema Eskola Inés Nunes.