Jim Jarmusch conquista el León de Oro veneciano con 'Father Mother Sister Brother'

VENICE (Italy), 06/09/2025.- US director Jim Jarmusch poses after receiving the Golden Lion for Best Film award for 'Father Mother Sister Brother' during the closing and awards ceremony of the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 06 September 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI
Jim Jarmusch posa con el León de Oro. Foto: EFE.
El cineasta estadounidense Jim Jarmusch se ha alzado este sábado con el León de Oro a la mejor película del 82º Festival de Venecia por su Father Mother Sister Brother, una tragicomedia sobre las relaciones familiares.

"¡Oh mierda! Todos los que estamos aquí que hacemos cine no estamos motivados por la competición pero esto es algo que realmente aprecio y es un honor inesperado", declaró el realizador al recoger el galardón en el Palacio del Cine del Lido veneciano. 

La cinta, que sigue historias de padres e hijos en forma de tríptico, cuenta entre su reparto con Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling o Cate Blanchett, entre otros.

 

VENICE (Italy), 06/09/2025.- Tunisian director Kaouther Ben Hania (R) receives the Silver Lion - Grand Jury Prize for 'The Voice of Hind Rajab' during the closing and awards ceremony of the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 06 September 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

La película The voice of Hind Rajab ('La voz of Hind Rajab'), que relata la muerte de una niña palestina de seis años en un ataque israelí con la grabación real de sus llamadas, se ha hecho con el León de Plata Gran Premio del Jurado del 82º Festival de Venecia.

La directora tunecina, Kaouther Ben Hania, ha recogido el galardón en el Palacio del Cine del Lido veneciano, donde el público la ha acogido en pie y con una gran ovación.

"Dedico este premio a los palestinos y a todos aquellos que arriesgan todo para salvar vidas en Gaza, que son verdaderos héroes. La voz de Hind es la voz misma de Gaza", ha dicho la realizadora ante el público.

Ben Hania apuesta por "la fuerza del cine" porque, dijo, "regala la valentía de contar historias que, de lo contrario, serían borradas".

"El cine no puede devolvérnosla (a la niña) y no puede borrar las atrocidades cometidas en su contra, nadie puede restaurar jamás lo que les ha sido quitado, pero el cine puede preservar su voz y hacerla resonar más allá de las fronteras", ha sostenido, a lo que ha agregado que "su historia no es solo suya, es la tragedia de un pueblo entero durante el genocidio infligido por el régimen criminal israelí, que actúa con impunidad".

'The voice of Hind Rajab' conmocionó a la Mostra durante su estreno, dado que se produce mientras Israel bombardea la Franja de Gaza.

 

