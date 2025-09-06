Jim Jarmusch conquista el León de Oro veneciano con 'Father Mother Sister Brother'

La película The voice of Hind Rajab ('La voz of Hind Rajab'), que relata la muerte de una niña palestina de seis años en un ataque israelí con la grabación real de sus llamadas, se ha hecho con el León de Plata Gran Premio del Jurado del 82º Festival de Venecia.

La directora tunecina, Kaouther Ben Hania, ha recogido el galardón en el Palacio del Cine del Lido veneciano, donde el público la ha acogido en pie y con una gran ovación.

"Dedico este premio a los palestinos y a todos aquellos que arriesgan todo para salvar vidas en Gaza, que son verdaderos héroes. La voz de Hind es la voz misma de Gaza", ha dicho la realizadora ante el público.

Ben Hania apuesta por "la fuerza del cine" porque, dijo, "regala la valentía de contar historias que, de lo contrario, serían borradas".

"El cine no puede devolvérnosla (a la niña) y no puede borrar las atrocidades cometidas en su contra, nadie puede restaurar jamás lo que les ha sido quitado, pero el cine puede preservar su voz y hacerla resonar más allá de las fronteras", ha sostenido, a lo que ha agregado que "su historia no es solo suya, es la tragedia de un pueblo entero durante el genocidio infligido por el régimen criminal israelí, que actúa con impunidad".

'The voice of Hind Rajab' conmocionó a la Mostra durante su estreno, dado que se produce mientras Israel bombardea la Franja de Gaza.