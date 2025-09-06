Veneziako Zine jaialdia

Jim Jarmuschek irabazi du Veneziako Urrezko Lehoia,'Father Mother Sister Brother' filmarekin

'The voice of Hind Rajab'  filmak, Israelen eraso batean sei urteko neskato palestinar baten heriotza kontatzen duenak, Zilarrezko Lehoia eskuratu du Veneziako 82. Zinemaldiko Epaimahaiaren Sari Nagusia.

VENICE (Italy), 06/09/2025.- US director Jim Jarmusch poses after receiving the Golden Lion for Best Film award for 'Father Mother Sister Brother' during the closing and awards ceremony of the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 06 September 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Jim Jarmusch Urrezko Lehoiarekin. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jim Jarmusch zinemagile estatubatuarrak irabazi du larunbat honetan Veneziako 82. zinema jaialdiko film onenaren Urrezko Lehoia, familia-harremanei buruzko Father Mother Sister Brother (Aita Ama Arreba Neba) tragikomediagatik.

"Hemen gaudenok, zinema egiten dugunok, ez gaude lehiaketak bultzatuta, baina hau benetan estimatzen dudan zerbait da eta ustekabeko ohorea da", adierazi du errealizadoreak Veneziako Lidoko Zinema Jauregian saria jasotzean. 

Filmak triptiko itxurako guraso eta seme-alaben istorioak kontatzen ditu, eta aktoreen artean daude, besteak beste, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling edo Cate Blanchett.

The voice of Hind Rajab (Hind Rajaben ahotsa) filmak, sei urteko neskato palestinar bat israeldarren eraso batean nola hil zen kontatzen duenak, Veneziako 82. jaialdiko Epaimahaiaren Zilarrezko Lehoia Sari Nagusia eskuratu du.

Kaouther Ben Hania zuzendari tunisiarra zutik eta txalo zaparrada handi batekin hartu dut publikoak, saria jasotzera altxatu denean. 

"Sari hau palestinarrei eta Gazan bizitzak salbatzeko dena arriskatzen duten guztiei eskaintzen diet, horiek dira benetako heroiak. Hinden ahotsa Gazako ahotsa bera da", esan du errealizadoreak publikoaren aurrean.

Ben Haniak "zinemaren indarraren" aldeko apustua egin du, "bestela ezabatuko liratekeen istorioak kontatzeko ausardia oparitzen duelako".

"Zinemak ezin digu (neskatoa) itzuli, eta ezin ditu ezabatu bere aurka egindako ankerkeriak, inork ezin du inoiz kendu zaiena berrezarri, baina zinemak bere ahotsa gorde dezake eta mugetatik haratago entzunarazi", esan du, eta gaineratu du  "bere istorioa ez dela berea bakarrik, Israelgo erregimen kriminalak zigorgabetasun osoz eragindako genozidioa pairatzen duen herri oso batena baizik".

'The voice of Hind Rajab' filmak Mostra astindu du, Israelek Gazako zerrenda bonbardatzen duen bitartean estreinatu baita.

 

Palestina Zinema Israel Giza eskubideak Italia Gazako Zerrenda

