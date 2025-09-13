Este domingo se ponen a la venta las entradas para el Zinemaldia
Este domingo a las 09:00 horas se abren las taquillas, las presenciales y virtuales (online), para comprar las entradas para el público del Zinemaldia de Donostia, que se celebrará entre el 19 y el 27 de septiembre.
Después de la preventa para el Velódromo, Culinary Zinema y las galas, este domingo se ponen a la venta las entradas para el público para las proyecciones que se llevarán a cabo durante los 8 días que dura el festival.
La venta será escalonada: este domingo se venden entradas para los días 19, 20 y 21; el lunes para los días 22, 23, 24 y los días anteriores; y el martes para los días 25, 26 y 27 y los días anteriores. A partir del 17 la venta será para todos los días.
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial del Zinemaldia, en Kutxabank o en las taquillas de Zinemaldi Plaza. Además se podrán adquirir las entradas en los lugares que se celebren sesiones, desde 45 minutos antes, y solo para las proyecciones propias: Kursaal, Victoria Eugenia, Príncipe, Trueba, Antiguo Berri, Principal, Tabakalera y el Velódromo.
Más noticias sobre cine
Presentamos el tráiler de "Popel", documental de Oier Plaza
La película participará en la sección Zinemira de la 73ª edición del Zinemaldia, y llegará a los cines el 4 de noviembre.
Irati Gorostidi inaugura en Tabakalera la exposición "Arcoíris 82"
La muestra parte del material inédito creado durante el rodaje de Aro berria (2025), película que se estrena en la sección New Directors del Zinemaldia y que trata sobre la comunidad Arco Iris, asentada en Ultzama (Navarra) en la década de 1980.
“Singular”, de Alberto Gastesi, se estrenará en Sitges
El largometraje, protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, competirá en la Sección Oficial de la 58ª edición del festival de cine fantástico de la localidad catalana.
Tráiler de la película "Karmele"
Karmele, dirigida por Asier Altuna (Amama, Aupa Etxebeste!) y con un elenco encabezado por Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu y Javier Barandiaran, llegará los cines dentro de un mes, el 10 de octubre.
Así es "Decorado", la nueva película del estudio bilbaíno Uniko
El largometraje de animación dirigido por Alberto Vázquez tendrá su estreno en el Fantastic Fest de EE. UU. en septiembre, y competirá en octubre en el festival de Sitges.
Jim Jarmusch conquista el León de Oro veneciano con 'Father Mother Sister Brother'
La película The voice of Hind Rajab ('La voz of Hind Rajab'), que relata la muerte de una niña palestina de seis años en un ataque israelí con la grabación real de sus llamadas, se ha hecho con el León de Plata Gran Premio del Jurado del 82º Festival de Venecia.
El Zinemaldia condena “el genocidio que está perpetrando el gobierno de Netanyahu”
El director del festival, José Luis Rebordinos, ha leído el manifiesto "Sobre el genocidio en Gaza" en el acto de presentación de la 73ª edición del festival.
Juliette Binoche, Matt Dillon, Colin Farrell, Richard Linklater y Renate Reinsve, entre las estrellas del Zinemaldia
El director catalán J. A. Bayona será el presidente del jurado de la Sección Oficial. Además de las galardonadas con el premio Donostia, Esther García y Jennifer Lawrence, llegarán a San Sebastián Paul Dano, Maria de Medeiros, Erward Berger, Claire Denis, Agnieszka Holland y Ron Perlman
Presentamos el tráiler de “Hombre bala”, documental sobre Mikel Erentxun
La película dirigida por Anuska Ariztimuño, que se estrena en el Zinemaldia, retrata “el lado mas humano, el éxito prematuro, la caída a los bajos fondos como artista y la relación con familiares y amigos” del músico donostiarra.