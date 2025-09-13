Este domingo se ponen a la venta las entradas para el Zinemaldia

Este domingo a las 09:00 horas se abren las taquillas, las presenciales y virtuales (online), para comprar las entradas para el público del Zinemaldia de Donostia, que se celebrará entre el 19 y el 27 de septiembre.

Después de la preventa para el Velódromo, Culinary Zinema y las galas, este domingo se ponen a la venta las entradas para el público para las proyecciones que se llevarán a cabo durante los 8 días que dura el festival.

La venta será escalonada: este domingo se venden entradas para los días 19, 20 y 21; el lunes para los días 22, 23, 24 y los días anteriores; y el martes para los días 25, 26 y 27 y los días anteriores. A partir del 17 la venta será para todos los días.

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial del Zinemaldia, en Kutxabank o en las taquillas de Zinemaldi Plaza. Además se podrán adquirir las entradas en los lugares que se celebren sesiones, desde 45 minutos antes, y solo para las proyecciones propias: Kursaal, Victoria Eugenia, Príncipe, Trueba, Antiguo Berri, Principal, Tabakalera y el Velódromo.