Igande honetan jarriko dira salgai Zinemaldirako sarrerak
Online edo leihatiletan aurrez aurre erosi ahalko dira, eta modu mailakatuan salduko dituzte; igandean hilaren 19, 20 eta 21erako txartelak bakarrik erosi ahalko dira.
Igande honetan, 09:00etan, irekiko dira leihatilak, aurrez aurrekoak eta birtualak (online), Donostiako Zinemaldirako sarrerak erosteko.
Belodromorako, Culinary Zinemarako eta galetarako aurresalmentaren ostean, igande honetan jarriko dira salgai jaialdiak iraungo duen 8 egunetan zehar egingo diren emanaldietarako sarrerak.
Salmenta mailakatua izango da: igande honetan, 19, 20 eta 21erako sarrerak salduko dira; astelehenean, 22, 23 eta 24rako eta aurreko egunetarako sarrerak; eta asteartean, 25, 26 eta 27rako eta aurreko egunetarako sarrerak.
Sarrerak Zinemaldiaren webgune ofizialean, Kutxabanken edo Zinemaldi Plazako leihatiletan eros daitezke. Gainera, saioak egiten diren lekuetan ere erosi ahalko dira sarrerak, saioa hasi baino 45 minutu lehenago hasita, eta leku horretako proiekzioetarako bakarrik: Kursaal, Victoria Eugenia, Principe, Trueba, Antiguo Berri, Principal, Tabakalera eta Belodromoa.
Zinemari buruzko albiste gehiago
Ikusi "Popel" Oier Plazaren dokumentalaren trailerra
Filmak Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioko Zinemira sailean parte hartuko du, eta azaroaren 4an iritsiko da zinema aretoetara.
Mariana, Ariana, aretoetan espero zaituztegu
Paperezkoa da askotan zinema. Eta zeluloidezkoak dirudite maiz liburuek…
Irati Gorostidik "Arcoíris 82" erakusketa inauguratu du Tabakaleran
Erakusketak Aro berria (2025) pelikula filmatzean sortutako material argitaragabea du abiapuntu. Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean estreinatuko den filmean, Gorostidik 1980ko hamarkadan Ultzaman (Nafarroa) finkatutako Arco Iris komunitatea du hizpide.
“Singular” Alberto Gastesiren filma Sitgesen estreinatuko dute
Patricia Lopez Arnaiz eta Javier Rey protagonista dituen film luzea fantasiazko zinemako jaialdiaren 58. edizioko Sail Ofizialean lehiatuko da, Kataluniako herrian.
"Karmele" filmaren trailerra
Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy dira Asier Altunak zuzendu duen pelikularen aktore protagonistak. Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatuko da film luzea, eta urriaren 10ean iritsiko da zinema aretoetara.
Horrelakoa da "Decorado", Uniko Bilboko estudioaren film berria
Alberto Vazquezek zuzendutako animaziozko film luzea Fantastic fest jaialdian estreinatuko dute irailean, AEBetan, eta urrian Sitgeseko zinema jaialdian lehiatuko da.
Jim Jarmuschek irabazi du Veneziako Urrezko Lehoia, 'Father Mother Sister Brother' filmarekin
The voice of Hind Rajab filmak, Israelen eraso batean sei urteko neskato palestinar baten heriotza kontatzen duenak, Zilarrezko Lehoia eskuratu du Veneziako 82. Zinemaldian, epaimahaiak zuzendari onenari ematen dion saria.
Donostiako Zinemaldiak "Netanyahuren gobernua gauzatzen ari den sarraski ikaragarriak" arbuiatu ditu
Ruth Perez de Anucita Zinemaldiko Komunikazio arduradunak "Gazako genozidioari buruz" manifestua irakurri du gaur, Zinemaldiaren 73. edizioaren aurkezpen ekitaldian.
Juliette Binoche, Matt Dillon, Colin Farrell, Richard Linklater eta Renate Reinsve Zinemaldira etorriko dira
J. A. Bayona kataluniar zuzendaria izango da Sail Ofizialeko epaimahaiaren burua. Paul Dano, Maria de Medeiros, Erward Berger, Claire Denis, Agnieszka Holland eta Ron Perlman ere etorriko dira Donostiara, besteak beste, Esther García eta Jennifer Lawrence Donostia saridunez gain.