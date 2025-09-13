DONOSTIA
Igande honetan jarriko dira salgai Zinemaldirako sarrerak

Online edo leihatiletan aurrez aurre erosi ahalko dira, eta modu mailakatuan salduko dituzte; igandean hilaren 19, 20 eta 21erako txartelak bakarrik erosi ahalko dira.

zinemaldi cartel kartela
Zinemaldia. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan, 09:00etan, irekiko dira leihatilak, aurrez aurrekoak eta birtualak (online), Donostiako Zinemaldirako sarrerak erosteko.

Belodromorako, Culinary Zinemarako eta galetarako aurresalmentaren ostean, igande honetan jarriko dira salgai jaialdiak iraungo duen 8 egunetan zehar egingo diren emanaldietarako sarrerak.

Salmenta mailakatua izango da: igande honetan, 19, 20 eta 21erako sarrerak salduko dira; astelehenean, 22, 23 eta 24rako eta aurreko egunetarako sarrerak; eta asteartean, 25, 26 eta 27rako eta aurreko egunetarako sarrerak.

Sarrerak Zinemaldiaren webgune ofizialean, Kutxabanken edo Zinemaldi Plazako leihatiletan eros daitezke. Gainera, saioak egiten diren lekuetan ere erosi ahalko dira sarrerak, saioa hasi baino 45 minutu lehenago hasita, eta leku horretako proiekzioetarako bakarrik: Kursaal, Victoria Eugenia, Principe, Trueba, Antiguo Berri, Principal, Tabakalera eta Belodromoa.

