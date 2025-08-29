Zinemaldia
Euskal zinemak inoiz baino itzal handiagoa izango du Zinemaldiaren programazioan

38 euskal ekoizpen egongo dira aurten Donostiako zinema jaialdian, eta horietako batzuen zuzendariekin (Koldo Almandoz, Jose Mari Goenaga, Asier Altuna, Irati Gorostidi, Patxi Bisquert eta Jesus Mari Lazkano) eta Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariarekin hitz egin dugu.

