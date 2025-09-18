La conocida actriz Angelina Jolie visitará el Festival de Cine de San Sebastián este 21 de septiembre para participar, junto a Louis Garrel y Garance Marillier, en la presentación de la película Couture, de Alice Winocour, que se participa a concurso en la Sección Oficial del Zinemaldia.

En plena Semana de la Moda en París, las vidas de tres mujeres se cruzarán en la capital francesa : Maxine (Angelina Jolie), una cineasta estadounidense que ha descubierto que padece cáncer de mama y que emprenderá una relación inesperada con un colaborador cercano (Louis Garrel); Ana (Anyier Anei), la nueva cara en el mundo de la moda, que ha huido de un futuro predeterminado en su país, Sudán del Sur; y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa que trabaja en la trastienda de los desfiles . Couture muestra, según su creadora, de "la silenciosa resiliencia que se esconde tras los focos y rinde homenaje a la solidaridad silenciosa que comparten estas mujeres de diferentes profesiones, culturas y continentes".