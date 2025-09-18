Angelina Jolie y Louis Garrel visitarán el Zinemaldia
Ambos actores participan en la presentación de "Couture", película de Alice Wincour, el 21 de septiembre.
La conocida actriz Angelina Jolie visitará el Festival de Cine de San Sebastián este 21 de septiembre para participar, junto a Louis Garrel y Garance Marillier, en la presentación de la película Couture, de Alice Winocour, que se participa a concurso en la Sección Oficial del Zinemaldia.
En plena Semana de la Moda en París, las vidas de tres mujeres se cruzarán en la capital francesa : Maxine (Angelina Jolie), una cineasta estadounidense que ha descubierto que padece cáncer de mama y que emprenderá una relación inesperada con un colaborador cercano (Louis Garrel); Ana (Anyier Anei), la nueva cara en el mundo de la moda, que ha huido de un futuro predeterminado en su país, Sudán del Sur; y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa que trabaja en la trastienda de los desfiles . Couture muestra, según su creadora, de "la silenciosa resiliencia que se esconde tras los focos y rinde homenaje a la solidaridad silenciosa que comparten estas mujeres de diferentes profesiones, culturas y continentes".
