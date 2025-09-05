El Zinemaldia ha presentado esta mañana su 73ª edición, que tendrá lugar entre los días 19 y 27 de septiembre, y ha desgranado algunos de los nombres de intérpretes y cineastas que llegarán a San Sebastián. Además de la productora española Esther García y la actriz estadounidense Jennifer Lawrence, ambas acreedoras del premio Donostia del Festival, vendrán a la capital vasca Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell, Denis Lavant, Maria de Medeiros, Ron Perlman, Renate Reinsve y Stellan Skarsgard.

Además, presentarán sus películas cara a cara a público donostiarra y medios las y los cineastas Olivier Assayas, Edward Berger, Arnaud Desplechin, Claire Denis, Lucile Hadzihalilovic, Agnieszka Holland, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, Jafar Panahi, Raoul Peck, Walter Salles, Joachim Trier y Rebecca Zlotowski.

El director J.A. Bayona presidirá el jurado compuesto por las realizadoras Laura Carreira y Gia Coppola, la actriz Zhou Dongyu, la intérprete y cantante Lali Espósito, el actor Mark Strong y la productora Anne-Dominique Toussaint.

Entre los días 19 y 27 de septiembre, el Zinemaldia ofrecerá un total de 254 títulos procedentes de 56 países, tal y como han explicado en el acto de hoy el director del Festival, José Luis Rebordinos, y la responsable de Comunicación, Ruth Pérez de Anucita, quienes han leído antes el manifiesto “Sobre el genocidio en Gaza”.