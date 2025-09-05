Zinemaldia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Juliette Binoche, Matt Dillon, Colin Farrell, Richard Linklater y Renate Reinsve, entre las estrellas del Zinemaldia

El director catalán J. A. Bayona será el presidente del jurado de la Sección Oficial. Además de las galardonadas con el premio Donostia, Esther García y Jennifer Lawrence, llegarán a San Sebastián Paul Dano, Maria de Medeiros, Erward Berger, Claire Denis, Agnieszka Holland y Ron Perlman

juliette-binoche-zinemaldia-efe

La premio Donostia Juliette Binoche, en el Zinemaldia de 2022. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Juliette Binoche, Matt Dillon, Colin Farrell, Richard Linklater eta Renat Reinsve Zinemaldira etorriko dira
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

El Zinemaldia ha presentado esta mañana su 73ª edición, que tendrá lugar entre los días 19 y 27 de septiembre, y ha desgranado algunos de los nombres de intérpretes y cineastas que llegarán a San Sebastián. Además de la productora española Esther García y la actriz estadounidense Jennifer Lawrence, ambas acreedoras del premio Donostia del Festival, vendrán a la capital vasca Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell, Denis Lavant, Maria de Medeiros, Ron Perlman, Renate Reinsve y Stellan Skarsgard.

Además, presentarán sus películas cara a cara a público donostiarra y medios las y los cineastas Olivier Assayas, Edward Berger, Arnaud Desplechin, Claire Denis, Lucile Hadzihalilovic, Agnieszka Holland, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, Jafar Panahi, Raoul Peck, Walter Salles, Joachim Trier y Rebecca Zlotowski.

El director J.A. Bayona presidirá el jurado compuesto por las realizadoras Laura Carreira y Gia Coppola, la actriz Zhou Dongyu, la intérprete y cantante Lali Espósito, el actor Mark Strong y la productora Anne-Dominique Toussaint.

Entre los días 19 y 27 de septiembre, el Zinemaldia ofrecerá un total de 254 títulos procedentes de 56 países, tal y como han explicado en el acto de hoy el director del Festival, José Luis Rebordinos, y la responsable de Comunicación, Ruth Pérez de Anucita, quienes han leído antes el manifiesto “Sobre el genocidio en Gaza”.

18:00 - 20:00

También están en la larga lista de nombres que se dejarán ver en el Zinemaldia Edurne Azkarate, Dolores Fonzi, Pedro Almodovar, Jonás Trueba, Alauda Ruiz de Azúa, Patricia López Arnaiz, Nagore Aranburu, Jose Ramon Soroiz, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi, Barbara Lennie, Antonio de la Torre, Alberto Rodríguez, Eneko Sagardoy, Jone Laspiur, Álvaro Morte, Manolo Solo, Ramon Agirre, Eduard Fernández, Miren Gaztañaga, Agustín Díaz Yanes, Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Joxean Bengoetxea, Raúl Arévalo, Ariadna Gil Isaki Lacuesta, el músico Leiva, Javier Gutiérrez, Arón Piper, Miguel Herrán, Blanca Suarez, Eduardo Noriega, Mario Casas, Pablo Colomo, Carmen Machi, Antonio Resines, Brays Efe Fernando Colomo, Mabel Lozano Carla Simón, Oliver Laxe, Sergi López, Julio Medem, Loreto Mauleón, Cesc Gay y Emma Suárez.

Jennifer Lawrence también recibirá el premio Donostia del Zinemaldia
Más cine vasco que nunca, en el Festival de San Sebastián
Festival de Cine de San Sebastián Cine

Más noticias cine

Cargar más