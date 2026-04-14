20-25 abril
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El festival Punto de Vista ofrece 90 películas para celebrar su 20º cumpleaños

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Punto de Vistak 90 pelikula eskainiko ditu 20. urtebetetzea ospatzeko

Última actualización

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra ha preparado 66 proyecciones en Pamplona, que se desarrollarán entre el 20 y el 25 de abril. EITB entregará el premio al mejor cortometraje, al que optan, entre otros, "Ziarraize" y "Kukuaren kanta". 

Cine

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Hace  min.

‘Itzalak argitzen’: un documental que muestra el proceso de restauración de cuatro clásicos del cine vasco

Koldo Almandoz y Gorka Bilbao han llevado a cabo el documental 'Itzalak argitzen' tras documentar el proceso de restauración de cuatro mediometrajes producidos a mediados de los 80: "Hamaseigarrenean, aidanez" (Anjel Lertxundi, 1985), "Zergatik panpox" (Xabier Elorriaga, 1985), "Ehun metro" (Alfonso Ungria, 1985) y "Oraingoz izen gabe" (José Julián Bakedano, 1986). Se estrenará en el ciclo Cine Vasco de la Filmoteca Vasca.

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