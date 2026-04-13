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Seleccionados los seis proyectos audiovisuales que apoyará Apika Lab

El programa público de acompañamiento y apoyo dirigido para productoras vascas impulsará nuevos trabajos de Pedro Fuentes, Tamara García Iglesias, Aitor Azurki, Álvaro Arbina y Joana Moya.  

Autores y autoras de obras seleccionadas y representantes institucionales en el acto de esta mañana. Foto: EiTB.

Euskaraz irakurri: Apika Labek bultzatuko dituen ikus-entzunezko sei proiektuak hautatu dituzte
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EITB

Última actualización

El programa público de acompañamiento y apoyo para productoras audiovisuales vascas Apika Lab ha seleccionado los seis proyectos que recibirán formación y asesoramiento (storybuilding, redacción de guion, producción, asesoría jurídica, marketing, pitching, financiación, distribución, sostenibilidad…) en su camino de creación.

Apika Lab está organizado por la Asociación de Productores Audiovisuales y cuenta con el patrocinio de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Fundación Vital, además de la colaboración del Ministerio español de Cultura (ICAA), EITB y Zineuskadi.

En 2026, participarán en Apika Lab el largometraje de ficción Trenak ekarritakoak, de la productora La Plata y dirigido por Pedro Fuentes; Una mujer europea, largometraje de ficción de la productora Atekaleun dirigido por Tamara García Iglesias; Estoucha, largometraje documental de la productora Area Audiovisual; Quark, largometraje de ficción producido por Álvaro Arbina; el largometraje de ficción La koreana, de Sirimiri Films, dirigido por Joana Moya Blanco y producido por Estibaliz Urresola; y La Marquesa, serie de ficción de El Convento Producciones.

Se han recibido 30 proyectos (21 largometrajes, 5 documentales y 4 series), 43 % dirigidos por mujeres y 57 % dirigidos por hombres. En anteriores convocatorias, han sido impulsados por este programa proyectos como Sacamantecas (David P Sañudo), Gaua (Paul Urkijo), Todos los colores (Bea de Silva), Erresistenteak (Elhuyar), Irailak (Izaskun Arandia)… 

Cine

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