Juliette Binoche, Matt Dillon, Colin Farrell, Richard Linklater eta Renate Reinsve Zinemaldira etorriko dira

J. A. Bayona kataluniar zuzendaria izango da Sail OFizialeko epaimahairen burua. Paul Dano, Maria de Medeiros, Erward Berger, Claire Denis, Agnieszka Holland eta Ron Perlman ere etorriko dira Donostiara, besteak beste, Esther García eta Jennifer Lawrence Donostia saridunez gain.

juliette-binoche-zinemaldia-efe

Juliette Binoche, Donostia saridun aktorea 2022ko Zinemaldian. Argazkia: Efe.

author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Zinemaldiak zinema jaialdiaren 73. edizioa (irailak 19-27) aurkeztu du gaur, eta Donostiara etorriko diren aktore eta zuzendarietako asko aletu ditu. Esther García eta Jennifer Lawrence Donostia saidunez gain, Donostia Zinemaldiaren 73. ediziora etorriko direla berretsi dute Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell, Denis Lavant, Maria de Medeiros, Ron Perlman, Renate Reinsve eta Stellan Skarsgard, besteak beste.

Olivier Assayas, Edward Berger, Arnaud Desplechin, Claire Denis, Lucile Hadzihalilovic, Agnieszka Holland, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, Jafar Panahi, Raoul Peck, Walter Salles, Joachim Trier eta Rebecca Zlotowski zinemagileek euren filmak aurkeztuko dizkiete, gainera, publikoari eta hedabideei.

J. A. Bayona zuzendaria izango du buru Sail Ofizialeko epaimahaiak Laura Carreira eta Gia Coppola zuzendariez, Zhou Dongyu aktoreaz, Lali Espósito antzezle eta abeslariaz, Mark Strong aktoreaz eta Anne-Dominique Toussaint ekoizleaz osatutako Sail Ofizialeko epaimahaiko buru.

Irailaren 19tik 27ra, 56 herrialdetako 254 film eskainiko ditu Zinemaldiak, José Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariak eta Ruth Perez de Anucita komunikazio-arduradunak azaldu dutenez. Aurretik, aurkezpenaren hasieran, Zinemaldiko arduradunok "Gazako genozidioari buruz" adierazpena irakurri dute.

Donostiara bertaratuko diren izarren zerrenda luzean egongo dira Edurne Azkarate, Dolores Fonzi, Pedro Almodovar, Jonás Trueba, Alauda Ruiz de Azúa, Patricia López Arnaiz, Nagore Aranburu, Jose Ramon Soroiz, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi, Barbara Lennie, Antonio de la Torre, Alberto Rodríguez, Eneko Sagardoy, Jone Laspiur, Álvaro Morte, Manolo Solo, Ramon Agirre, Eduard Fernández, Miren Gaztañaga, Agustín Díaz Yanes, Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Joxean Bengoetxea, Raúl Arévalo, Ariadna Gil Isaki Lacuesta, Leiva musikaria, Javier Gutiérrez, Arón Piper, Miguel Herrán, Blanca Suarez, Eduardo Noriega, Mario Casas, Pablo Colomo, Carmen Machi, Antonio Resines, Brays Efe Fernando Colomo, Mabel Lozano Carla Simón, Oliver Laxe, Sergi López, Julio Medem, Loreto Mauleón, Cesc Gay eta Emma Suárez.

