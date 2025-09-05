Juliette Binoche, Matt Dillon, Colin Farrell, Richard Linklater eta Renate Reinsve Zinemaldira etorriko dira
J. A. Bayona kataluniar zuzendaria izango da Sail OFizialeko epaimahairen burua. Paul Dano, Maria de Medeiros, Erward Berger, Claire Denis, Agnieszka Holland eta Ron Perlman ere etorriko dira Donostiara, besteak beste, Esther García eta Jennifer Lawrence Donostia saridunez gain.
Donostiako Zinemaldiak zinema jaialdiaren 73. edizioa (irailak 19-27) aurkeztu du gaur, eta Donostiara etorriko diren aktore eta zuzendarietako asko aletu ditu. Esther García eta Jennifer Lawrence Donostia saidunez gain, Donostia Zinemaldiaren 73. ediziora etorriko direla berretsi dute Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell, Denis Lavant, Maria de Medeiros, Ron Perlman, Renate Reinsve eta Stellan Skarsgard, besteak beste.
Olivier Assayas, Edward Berger, Arnaud Desplechin, Claire Denis, Lucile Hadzihalilovic, Agnieszka Holland, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, Jafar Panahi, Raoul Peck, Walter Salles, Joachim Trier eta Rebecca Zlotowski zinemagileek euren filmak aurkeztuko dizkiete, gainera, publikoari eta hedabideei.
J. A. Bayona zuzendaria izango du buru Sail Ofizialeko epaimahaiak Laura Carreira eta Gia Coppola zuzendariez, Zhou Dongyu aktoreaz, Lali Espósito antzezle eta abeslariaz, Mark Strong aktoreaz eta Anne-Dominique Toussaint ekoizleaz osatutako Sail Ofizialeko epaimahaiko buru.
Irailaren 19tik 27ra, 56 herrialdetako 254 film eskainiko ditu Zinemaldiak, José Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariak eta Ruth Perez de Anucita komunikazio-arduradunak azaldu dutenez. Aurretik, aurkezpenaren hasieran, Zinemaldiko arduradunok "Gazako genozidioari buruz" adierazpena irakurri dute.
Donostiara bertaratuko diren izarren zerrenda luzean egongo dira Edurne Azkarate, Dolores Fonzi, Pedro Almodovar, Jonás Trueba, Alauda Ruiz de Azúa, Patricia López Arnaiz, Nagore Aranburu, Jose Ramon Soroiz, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi, Barbara Lennie, Antonio de la Torre, Alberto Rodríguez, Eneko Sagardoy, Jone Laspiur, Álvaro Morte, Manolo Solo, Ramon Agirre, Eduard Fernández, Miren Gaztañaga, Agustín Díaz Yanes, Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Joxean Bengoetxea, Raúl Arévalo, Ariadna Gil Isaki Lacuesta, Leiva musikaria, Javier Gutiérrez, Arón Piper, Miguel Herrán, Blanca Suarez, Eduardo Noriega, Mario Casas, Pablo Colomo, Carmen Machi, Antonio Resines, Brays Efe Fernando Colomo, Mabel Lozano Carla Simón, Oliver Laxe, Sergi López, Julio Medem, Loreto Mauleón, Cesc Gay eta Emma Suárez.
Donostiako Zinemaldiak "Netanyahuren gobernua gauzatzen ari den sarraski ikaragarriak" arbuiatu ditu
Ruth Perez de Anucita Zinemaldiko Komunikazio arduradunak "Gazako genozidioari buruz" manifestua irakurri du gaur, Zinemaldiaren 73. edizioaren aurkezpen ekitaldian.
Ikusi “Hombre bala” Mikel Erentxuni buruzko dokumentalaren trailerra
Anuska Ariztimuñok zuzendu duen pelikula Zinemaldian estreinatuko dute, eta donostiar musikariaren “alderik humanoena, arrakasta goiztiarra, artista moduan lupetzatik egindako zeharkaldia eta senide eta lagunekiko harremana” erakusten du.
Euskal zinemako lau film ertain historiko eta Stanley Kubricken zein Manoel de Oliveiraren lanak, Klasikoak sailean
Zinema unibertsalaren historiako klasiko zahar eta modernoak berreskuratzen dituen atalak Ehun metro, Hamaseigarrenean aidanez, Zergatik panpox eta Oraingoz izen gabe euskal klasikoen bertsio zaharberrituak aurkeztuko ditu, besteak beste.
Mirentxu Loyarte zinemagilea zendu da
Iruindar zinemagileak “Irrintzi” filma zuzendu zuen 1978an. Iratxe Fresneda zuzendariak haren lana arakatu zuen Irrintziaren oihartzunak 2016ko pelikulan.
EITBk Zinemaldiari emandako babesa berritu du, euskal ekoizpenek presentziarik handiena duten urtean
25 lanek dute EITBren parte-hartzea, tartean, Sail Ofizialean proiektatuko diren euskarazko hirurek: Maspalomas eta Karmele filmek eta Zeru ahoak serieak. Euskal zinemaren presentzia historikoa izango da Zinemaldiaren 73. edizioan.
Esku baten historia
Iban Toledo eta Oroitz Zabala Eraukon, Eskuaren mintzoa Irulegiko Eskuari buruzko dokumentala filmatzen ari dira, eta azaroan bukatu nahi dute urtebeteko lana. Lanak EITBren parte-hartzea du.
Animadebak 18. urtebetetzea ospatuko du irailaren 3tik 6ra
Nazioarteko film laburren lehiaketa eta haur zein helduentzako film luzeak egongo dira, baita kontzertuak ere, adin nagusitasuna ospatzeko. Michaël Dudok de Witt herbeherear zuzendariak jasoko du ohorezko saria, eta Begoña Vicariok, EITB saria.
“27 noches”ek ireki eta “Winter of the Crow”k itxiko dute Zinemaldiko Sail Ofiziala
Inaugurazio eta amaiera galetarako eta Jennifer Lawrenceri Donostia saria emateko galarako sarrerak bihar jarriko dira salgai, asteartearekin. Inaugurazio gala Silvia Abrilek, Toni Acostak eta Itziar Ituñok aurkeztuko dute, eta itxiera gala, Itsaso Aranak.
Ikusi "Gaua" Paul Urkijoren film berriaren lehen irudiak
“Errementari” eta “Irati” filmen zuzendariaren hirugarren film luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatuko dute, urrian, eta azaroaren 14an iritsiko da zinema aretoetara.