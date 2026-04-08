20-24 de abril
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Silver Film Festival invita a explorar el amor y el sexo sin edad y premia a Elena Irureta

El festival, que celebra su cuarta edición en Bilbao entre el 20 y el 24 de abril, incluye 16 películas, coloquios y charlas.
"80 egunean" filma
"80 egunean" se podrá ver el día 22 de abril.
Euskaraz irakurri: Silver Film Festival jaialdiak adinik gabeko maitasuna eta sexua esploratzera gonbidatzen du eta Elena Irureta saritzen du
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EITB

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El festival Silver Film Festival celebrará del 20 al 24 de abril de 2026 en Bilbao su cuarta edición bajo el lema “Amor & Sexo (sin edad)”. La programación propone “una reflexión cinematográfica y social sobre cómo viven hoy las personas mayores el deseo, el afecto, las relaciones, las rupturas, el enamoramiento y la sexualidad”.

En la gala inaugural, el 20 de abril en el Teatro Arriaga, el festival otorgará el premio Silver a la actriz Elena Irureta, y proyectará la película 'Dorados 50' , dirigida por Víctor Cruz y Alejandro Vagnenkos. 

La selección cinematográfica de este año reúne 7 largometrajes y 9 cortometrajes, entre los que destacan '80 Egunean', de Jon Garaño y Jose Mari Goenaga; 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; y 'Elsa & Fred', de Marcos Carnevale. 

Entre los coloquios, el 22 de abril, la Sala BBK acogerá por un lado el coloquio “Filmar el deseo: la coordinación de la intimidad” (19:00), con la participación de Maitane San Nicolás, Tábata Cerezo y Lucía Delgado, y por otro una charla con Jon Garaño tras la proyección de “80 egunean” (16:00).

El 23 de abril, tras la proyección de 'El placer es mío' en el Museo Guggenheim Bilbao, tendrá lugar el coloquio “La distancia entre la vida y el cine”, una conversación en torno a la brecha entre los cambios que se están produciendo en la vida íntima y afectiva de las personas mayores y su escasa representación en el cine. Participarán en esta charla Lorena Berdún, psicóloga y sexóloga; Jose Mari Goenaga; y José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián.

Las entradas tendrán un precio de 3 euros para las sesiones del Teatro Arriaga, la Sala BBK y el Museo Guggenheim Bilbao.

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