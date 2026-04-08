Silver Film Festivalek Elena Irureta omenduko du

Jaialdiaren laugarren edizioa apirilaren 20tik 24ra egingo dute, Bilbon, eta 16 filmen proiekzioa, solasaldiak eta hitzaldiak antolatu dituzte. Maiatasuna eta sexua adinari begiratu gabe bizitzeko gonbita egingo du, bost egunez.  

"80 egunean" filma
"80 egunean" apirilaren 22an ikusi ahal izango da.
Silver Film Festival jaialdiaren laugarren edizioa apirilaren 20tik 24ra egingo dute aurten, Bilbon, “Maitasuna & Sexua (adinik gabe)” lelopean. Programazioan, jaialdiak “hausnarketa zinematografiko eta soziala proposatzen du, gaur egun adinekoek desira, afektua, harremanak, hausturak, maitemina eta sexualitatea nola bizi dituzten azaltzeko.

Inaugurazio galan, apirilaren 20an Arriaga antzokian, jaialdiak Silver saria emango dio Elena Irureta aktoreari, eta “Dorados 50” Victor Cruzek eta Alejandro Vagnekosek zuzendutako pelikula proiektatuko dute gero.  

Filmen aukeraketan zazpi film luze eta bederatzi film labur aurkeztu dituzte aurtengo programan, besteak beste '80 Egunean' (Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga); 'Maspalomas' (Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga); 'Mi amiga Eva' (Cesc Gay); eta 'Elsa & Fred' (Marcos Carnevale). 

Solasaldien artean, apirilaren 22an BBK Salak "Filmatu desioa: intimitatearen koordinazioa" (19:00) solasaldia hartuko du, gaztelaniaz, Maitane San Nicolás, Tábata Cerezo eta Lucía Delgadoren eskutik, eta Jon Garañok hitzaldia emango du, "80 egunean" filmaren proiekzioaren ondoren (16:00).

Apirilaren 23an,  'El placer es mío' filmaren proiekzioaren ondoren,  "Bizitzaren eta zinemaren arteko distantzia" solasaldia izango da erdaraz, adinekoen benetako bizitza intimo eta afektiboaren eta horrek zineman duen toki txikiaren arteko arrakalaren inguruan. Lorena Berdún psikologo eta sexologoak Jose Mari Goenaga zinemagileak eta José Luis Rebordinos, Donostiako Zinemaldiko zuzendariak hartuko dute parte ekitaldian.

Sarrerek 3 euroko prezioa izango dute Arriagako, BBK Salako eta Guggenheim museoko saioetarako.

Zure interesekoa izan daiteke

"Itzalak argitzen": Euskal zinemaren lau klasikoren zaharberritze prozesua erakusten duen dokumentala

Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok Itzalak argitzen dokumentala ondu dute, 80ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertain zaharberritzeko prozesua dokumentatu ostean: Hamaseigarrenean, aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985), Ehun metro (Alfonso Ungria, 1985) eta Oraingoz izen gabe (Jose Julian Bakedano, 1986). Euskadiko Filmategiaren Euskal Zinema zikloan estreinatuko da.

