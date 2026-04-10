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Casi un millón de personas fueron a los cines de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en el primer trimestre del año

“Torrente presidente” ha sido la película más vista en este inicio de año, a pesar de haberse estrenado el 13 de marzo. “La asistenta”, “Avatar: Fuego y ceniza”, “Hamnet” y “Cumbres borrascosas” completan el grupo de las cinco películas más vistas. 

Gabino Diego eta Santiago Seguro "Torrente presidente" filmean

En dos semanas, "Torrente presidente" ha congregado a más espectadores que cualquier otra película en la CAV durante el primer trimestre del año. Foto: Atresmedia.

Euskaraz irakurri: Ia milioi bat ikusle izan dira urteko lehen hiruhilekoan EAEko zinema aretoetan
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EITB

Última actualización

981 000 personas fueron a los cines de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa durante los tres primeros meses de año 2026, según los datos de EZAE, Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Esta cifra supone un incremento del 31 % respecto al mismo período de 2025, y es el dato más grande recogido desde 2020.

Las salas han recaudado 7 203 000 euros desde enero hasta el final de marzo, un 40 % más que en 2025 y la cantidad más alta desde 2019.

Estas han sido las veinte películas más vistas en los cines: Torrente, presidente; La asistenta; Avatar: Fuego y ceniza; Hamnet; Cumbres borrascosas; Hoppers; Aida y vuelta; Zootropolis 2; Como cabras; Abuela tremenda; Rondallas; Marty Supreme; Tres adioses; Proyecto salvación; Scream 7; Amarga Navidad; Rental family (Familia de alquiler); Idolos; Los domingos; y El agente secreto.

Cine

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