981 000 personas fueron a los cines de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa durante los tres primeros meses de año 2026, según los datos de EZAE, Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Esta cifra supone un incremento del 31 % respecto al mismo período de 2025, y es el dato más grande recogido desde 2020.

Las salas han recaudado 7 203 000 euros desde enero hasta el final de marzo, un 40 % más que en 2025 y la cantidad más alta desde 2019.

Estas han sido las veinte películas más vistas en los cines: Torrente, presidente; La asistenta; Avatar: Fuego y ceniza; Hamnet; Cumbres borrascosas; Hoppers; Aida y vuelta; Zootropolis 2; Como cabras; Abuela tremenda; Rondallas; Marty Supreme; Tres adioses; Proyecto salvación; Scream 7; Amarga Navidad; Rental family (Familia de alquiler); Idolos; Los domingos; y El agente secreto.