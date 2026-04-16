Imanol Uribe, premio especial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián

El director Imanol Uribe recibirá el premio especial a toda su carrera en el 23º Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que inaugurará el próximo jueves la película 'Palestine 1936' y clausurará el 30 de abril 'Rebuilding', un acercamiento a los desheredados del capitalismo estadounidense.

Durante ocho días, el certamen donostiarra proyectará 27 largometrajes y 19 cortos, que abordarán cuestiones como la situación de las personas refugiadas en distintas partes del mundo, la salud infantil, el papel de las mujeres en las religiones, las niñas y niños soldados en África y la fuerza de las movilizaciones sociales.

El galardonado especial de esta edición será el realizador Imanol Uribe (El Salvador, 1950), del que se proyectará 'Bwana', una historia sobre inmigración y racismo con la que ganó la Concha de Oro del Zinemaldia en 1996, dos años después de haberla obtenido con 'Días contados'.

El Festival de Cine y Derechos Humanos lo define como "uno de los grandes nombres del cine vasco de los últimos 50 años" y es autor de algunos títulos clásicos hechos en Euskal Herria, como 'El proceso de Burgos', 'La fuga de Segovia' y 'La muerte de Mikel' (1983).

La Sección Oficial incluye 'Lutxi eta zuhaitza', de Lander Garro, documental sobre la miembro de ETA Lucía Urigoitia, que murió en 1987 en un piso de Trintxerpe en una operación de la Guardia Civil contra el comando Donostia, y ‘Black water’, del navarro Natxo Leuza.

EITB otorgará el premio al mejor cortometraje vasco.