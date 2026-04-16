Imanol Uribek jasoko du Giza Eskubideen Donostiako Zinemaldiaren sari berezia
Palestine 1936 filmak inauguratuko du eta Rebuilding filmak itxiko du zinema jaialdiaren 23. edizioa.
Imanol Uribe zinemagilearen ibilbide oparoa sarituko du Donostiako Giza Eskubideen Donostiako Zinemaldiak, 23. edizioan. Datorren ostegunean inauguratuko du jaialdia Palestine 1936 filmak, eta apirilaren 30ean itxiko du Rebuildingek, kapitalismoak AEBn bazterrean utzi dituenenganako hurbilketa.
Zortzi egunez, 27 film luze eta 19 film labur proiektatuko ditu Donostiako jaialdiak, eta gai hauek jorratuko ditu, besteak beste, horien bidez: errefuxiatuen egoera munduko hainbat lekutan, haurren osasuna, emakumeek erlijioetan duten papera, Afrikako haur soldaduak eta gizarte mobilizazioen indarra.
Aurtengo saridun berezia Imanol Uribe (El Salvador, 1950) zuzendaria izango da, eta Bwana proiektatuko dute sari horren kari. Immigrazioari eta arrazakeriari buruzko istorioa da, eta Zinemaldiko Urrezko Maskorra irabazi zuen 1996an, Días contados filmarekin sari berbera lortu eta bi urtera.
Giza Eskubideen Zinemaldiak "azken 50 urteetako euskal zinemaren izen handienetako bat" bezala aurkeztu du Uribe, "eta zenbait euskal film klasikoren egilea da, hala nola El proceso de Burgos, Segoviako ihesa eta Mikelen heriotza (1983).
Sail Ofizialean, Lutxi eta zuhaitza Lander Garroren lana aurkeztuko dute, Lucia Urigoitia ETAko kideari buruzko dokumentala (1987an, Pasaian, egoera nahasian hil zen, Guardia Zibilaren operazio batean), baita Natxo Leuza nafarraren Black water ere.
EITBk euskal film labur onenaren saria emango du.
Fant jaialdiak Bruno Martin saritu eta erakusketa eskainiko dio Nere Torrijos jantzi-diseinatzaileari
Fantasiazko Zinemaren Bilboko Jaialdiak madrildar zuzendari, gidoilari eta aktoreari emango dio FANTrobia, zinemako eragile berrien saria, eta Planoz Kanpo saila estreinatuko du, zinema industriaren inguruko jarduerei eskainitakoa.
Ikus-entzunezkoen euskal sektorea zinema akademia propio bat eratzeko aukera lantzen hasi da
Sektoreak aitortu du apirilaren 23rako dutela hitzordua jarrita, gogoeta prozesuari ekiteko. Nolanahi ere, "topaketa itxia eta erabat profesionala" izango dela argi utzi dute, eta horregatik, prozesua "errespetatzeko" eskatu diete komunikabideei. "Kanpoko dinamikek" ekimena "baldintzatzea" saihestu nahi dute.
Punto de Vistak 90 pelikula eskainiko ditu 20. urtebetetzea ospatzeko
Film dokumentalen Iruñeko jaialdiak 66 emanaldi prestatu ditu, apirilaren 20tik 25era emateko. EITBk film labur onenaren saria emango du, eta Ziarraize eta Kukuaren kanta lanak dira, besteak beste, horretarako hautagai.
Apika Labek bultzatuko dituen ikus-entzunezko sei proiektuak hautatu dituzte
Euskal ikus-entzunezko lanei zuzendutako babes eta laguntza programa publikoak Pedro Fuentes, Tamara García Iglesias, Aitor Azurki, Alvaro Arbina eta Joana Moyaren azken lanak bultzatuko ditu.
Ia milioi bat ikusle izan dira urteko lehen hiruhilekoan EAEko zinema aretoetan
“Torrente presidente” izan da film ikusiena tarte horretan, martxoaren 13an estreinatu bazen ere. “La asistenta”, “Avatar: Fuego y ceniza”, “Hamnet” eta “Cumbres borrascosas” pelikulek osatzen dute bost ikusienen zerrenda.
Bero egiten du Laponian
Zinemara goazen bakoitzean, hitzarmen bat sinatzen dugu pelikularekin: engaina nazazu gozoki, prest nauzu.
Silver Film Festivalek Elena Irureta omenduko du
Jaialdiaren laugarren edizioa apirilaren 20tik 24ra egingo dute, Bilbon, eta 16 filmen proiekzioa, solasaldiak eta hitzaldiak antolatu dituzte. Maiatasuna eta sexua adinari begiratu gabe bizitzeko gonbita egingo du, bost egunez.
"Itzalak argitzen": Euskal zinemaren lau klasikoren zaharberritze prozesua erakusten duen dokumentala
Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok Itzalak argitzen dokumentala ondu dute, 80ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertain zaharberritzeko prozesua dokumentatu ostean: Hamaseigarrenean, aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985), Ehun metro (Alfonso Ungria, 1985) eta Oraingoz izen gabe (Jose Julian Bakedano, 1986). Euskadiko Filmategiaren Euskal Zinema zikloan estreinatuko da.
Euskadiko Filmategiak ondareari eta emakumeen zinemagintzari eskainiko die Euskal Zinema zikloa
Datozen hiru hilabeteetan Gasteizen, Donostian eta Bilbon egingo den zikloan, Itzalak argitzen estreinatuko dute, besteak beste, 1980ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertainen zaharberritze lanei buruz Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok egin duten filma.