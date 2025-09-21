Zinemaldia
"Maspalomas", "Couture" de Angelina Jolie y la sorpresa de Olmo Omerzu, bajo la atenta mirada de Mikel Zumeta

18:00 - 20:00
Mikel Zumeta.
Además de las tres películas que han entrado en la competición de la Sección Oficial en la tercera jornada del Zinemaldia, el crítico de ORAIN también comenta "Karmele" (Asier Altuna), fuera de concurso.

Cine Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

