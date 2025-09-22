Según Mikel Zumeta, la calidad general de la Sección Oficial ha alcanzado un alto nivel
Según el crítico de ORAIN, "Los domingos" (Alauda Ruiz de Azua) tiene serias posibilidades de ganar premios, por lo que el nivel del cine vasco en competición es muy alto. Además, "Franz" (Agnieszka Holland) se queda muy lejos del verdadero Kafka, y "SAI", de los japoneses Seki y Kentaro Hirase, no termina de funcionar.
Más noticias cine
El mundo del cine se suma a la manifestación del miércoles en San Sebastián contra el genocidio de Gaza
Más de 350 personas del mundo de la interpretación, como Antonio de la Torre, dirección, producción y otros sectores cinematográficos se han sumado a la manifestación convocada por la comunidad palestina el miércoles a las 18:30 en el Teatro Victoria Eugenia, coincidiendo con la proyección de "The Voice of Hind Rajab", la historia de una niña de 6 años asesinada por Israel en Gaza.
Asier Altuna: "Con 'Karmele' tenía que contar una historia interior"
Con la participación de EITB, el director Asier Altuna ha traído a la Sección Oficial del Zinemaldia la vida de Karmele Urresti, basada en la novela de Kirmen Uribe. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy son sus intérpretes. Hemos hablado con todos ellos.
"'Los domingos' habla sobre la fragilidad de la tolerancia"
Hablamos con Alauda Ruiz de Azua y Patricia López Arnaiz, directora y actriz de la película "Los domingos", en la que participa EITB, que se ha presentado hoy en la Sección Oficial del Zinemaldia. La película habla sobre las dudas de Ainara, una joven de 17 años, por ingresar en una orden monacal de clausura.
El cine vasco celebra su gala en el Zinemaldia con más producciones vascas
Sara Cozar y Joseba Apaolaza presentarán la gala, que se celebra en el teatro Victoria Eugenia. Asier Altuna y Telmo Esnal recogerán el premio Zinemira, y Sara Fantova será galardonada con el premio Egile Berriak de EITB.
EITB presenta en el Zinemaldia el programa documental 'Euskal Herria Hegan'
La Gala de EITB se ha celebrado en el Velódromo de San Sebastián por primera vez y se ha preestrenado el programa documental "Euskal Herrian Hegan". En esta primera entrega, “Gipuzkoa hegan” han podido recorrer los paisajes más espectaculares de la costa guipuzcoana en pantalla gigante, acompañados de las melodías compuestas por Fernándo Velázquez.
“Los domingos”, lo divino y, sobre todo, lo humano
Alauda Ruiz de Azua presenta en la Sección Oficial del Zinemaldia el segundo largometraje que ha escrito y dirigido, Los domingos, una completa radiografía de nuestros tiempos construida sobre la atracción por la vida monacal de una chica de 17 años.
"Amo a mi país, pero no lo reconozco"
La actriz Angelina Jolie ha participado en la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián donde presenta su película "Couture".
"Karmele": Creando mundos en la pantalla
Zaloa Ziluaga, directora artística, e Imanol Etxeberria, responsable del set, han representado la Guerra Civil y la posguerra en Karmele (Asier Altuna, 2025). A las puertas de la casa de los Urresti en el film, hablamos con ellos sobre su trabajo y el reto de representar un pueblo costero, las calles de París y Venezuela en pleno Euskal Herria.
"Maspalomas", "Couture" de Angelina Jolie y la sorpresa de Olmo Omerzu, bajo la atenta mirada de Mikel Zumeta
Además de las tres películas que han entrado en la competición de la Sección Oficial en la tercera jornada del Zinemaldia, el crítico de Orain también comenta "Karmele" (Asier Altuna), fuera de concurso.