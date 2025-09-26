Análisis
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Mikel Zumeta destaca el tono y la estética de la serie "Zeru Ahoak"

18:00 - 20:00
Mikel Zumeta.
Euskaraz irakurri: Bideoa: "Zeru ahoak" telesailaren tonua eta estetika goraipatu ditu Mikel Zumetak

Última actualización

El crítico de cine de ORAIN recomienda especialmente la serie de EITB, presentada en la Sección Oficial, y también comenta otra serie sobre el golpe de Estado de Tejero, "Anatomía de un instante", y la cinta que ha traído el Premio Donostia Jennifer Lawrence,"Die My Love".

Cine Donostia-San Sebastián Festival de Cine de San Sebastián

Más noticias cine

SAN SEBASTIÁN, 26/09/2025.- La actriz Jennifer Lawrence recoge el Premio Donostia este viernes en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jennifer Lawrence, Premio Donostia: "Quizás todos estemos más conectados de lo que parece"

La actriz estadounidense, la más joven premiada con el galardón honorífico del Festival de San Sebastián, se ha mostrado muy hornada de recibir un premio que también tienen Meryl Streep, Pedro Almodóvar y Lauren Bacall, que le han inspirado "personalmente". Este ha sido su discurso, en inglés, tras recibir la farola de manos de J. A. Bayona, director y presidente del Jurado Oficial.
Cargar más