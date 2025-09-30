La Filmoteca Vasca proyectará este otoño 14 títulos clásicos

El ciclo Klasikoak de la Filmoteca Vasca proyectará entre octubre y diciembre catorce títulos en San Sebastián (Tabakalera), Bilbao (Bizkaia Aretoa), Vitoria (Artium Museoa), Pamplona (Golem Baiona) y Donibane Lohizune (Le Sélect).

El ciclo comenzará este miércoles, 1 de octubre, en Vitoria con 'Notorious-Encadenados-' (Alfred Hitchcock, 1946), una película icónica protagonizada por Ingrid Bergman y Cary Grant.

Más tarde, se proyectarán 'Ohayō' (1959), de Yasujiro Ozu (subtítulos en euskera); 'El guateque' (Blake Edwards, 1968), una comedia en la que Peter Sellers encarna a un patoso actor de origen hindú; y 'Adopción' (Márta Mészáros, 1975), Oso de Oro en el Festival de Berlín.

También se verán 'El amor brujo' (Francisco Rovira Beleta, 1967), y 'Freaks' (Tod Browning, 1932, subtítulos en euskera), presentados por Begoña del Teso y el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos.

Entre las propuestas también se encuentran 'Carbón' (Georg Wilhelm Pabst, 1931), 'Trotacalles' (Matilde Landet, 1951) y 'Más allá del olvido' (Hugo del Carril, 1956).

Mediometrajes vascos



También se podrán ver en las cinco ciudades los mediometrajes 'Ehun metro' (Alfonso Ungría, 1985), 'Hamaseigarrenean aidanez' (Anjel Lertxundi, 1985), 'Zergatik panpox' (Xabier Elorriaga, 1985) y 'Oraingoz izen gabe' (José Julián Bakedano, 1986), proyectos pioneros del cine en euskera y que han restaurado la Filmoteca Vasca y EITB, bajo el auspicio del Gobierno Vasco, en los laboratorios L’Immagine Ritrovata de Bolonia.

El programa es el siguiente: Ehun metro + Hamaseigarrenean aidanez (02-11 Donibane Lohizune, 22-11 Bilbao, 03-12 Vitoria, 04-12 Pamplona y 05-12 San Sebastián) y Zergatik panpox + Oraingoz izen gabe (23-11 Donibane Lohizune, 26-11 Bilbao, 10-12 Vitoria, 11-12 Pamplona y 12-12 San Sebastián).

Además, con motivo del milenario del término Gipuzkoa, Tabakalera acogerá dos sesiones especiales en las que se exhibirá el documental 'Guipúzcoa' (Pío Caro Baroja, 1979), que ha digitalizado la Filmoteca Vasca.