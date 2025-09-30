Klasikoak
Euskadiko Filmategiak 14 film klasiko proiektatuko ditu udazkenean

Pelikulok, tartean euskarazko lau film ertain zaharberritu, Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñean eta Donibane Lohizunen ikusi ahalko dira. 

"Zergatik panpox" film ertainaren fotograma bat

"Zergatik panpox", proiektatuko den filmetako bat 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Klasikoak Euskadiko Filmategiaren zikloak hamalau film eskainiko ditu, urritik abendura, Donostian (Tabakalera), Bilbon (Bizkaia aretoa), Gasteizen (Artium museoa), Iruñean (Golem Baiona) eta Donibane Lohizunen (Le Sélect).

Zikloa asteazkenean, urriak 1, hasiko da, Gasteizen; “Notoriuous” (Alfred Hitchcock, 1946) film ikonikoa emango dute, Ingrid Bergman eta Cary Grant protagonista dituena.

Aurrerago “Ohayo” Yasujiro Ozuren filma (1959, azpidatziak euskaraz) emango dute, baita “El guateque” (Blake Edwars, 1968) Peter Sellers aktorea protagonista duen komedia eta “Adopción” (Márta Mésszáros, 1975) Berlingo Urrezko Hartzaren irabazlea ere.

Ikusgai egongo dira, halaber, “El amor brujo” (Francisco Rovira Beleta, 1967) eta “Freaks” (Tod Browning, 1932, euskarazko azpidatziak), bi-biak Begoña del Tesok eta Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariak aurkeztuak.

Programan, “Carbón” (Georg Wilhelm Pabst, 1931), “Trotacalles” (Matilde Landet, 1951) eta “Más allá del olvido” (Hugo del Carril, 1956) ere badaude.

Euskarazko film ertainak

Euskal zinemak ere gehitu ditu lan zaharberritu batzuk klasikoen zerrendara: Ehun metro (Alfonso Ungría, 1985), Hamaseigarrenean aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985) eta Oraingoz izen gabe (José Julián Bakedano, 1986). Laurak ere proiektu aitzindariak izan ziren euskarazko zinemagintzan, eta EITBren eta Filmategiaren ekimenez zaharberritutako bertsioak ikusi ahalko dira.

Programa hau izango da: Ehun metro + Hamaseigarrenean aidanez (11-02 Donibane Lohizune, 11-22 Bilbo, 12-03 Gasteiz, 12-04 Iruñea eta 12-05 Donostia) eta Zergatik panpox + Oraingoz izen gabe (11-23 Donibane Lohizune, 11-26 Bilbo, 12-10 Gasteiz, 12-11 Iruñea eta 12-12 Donostia).

Amaitzeko, Guipúzcoa dokumentala (Pío Caro Baroja, 1979) erakutsiko dute, Euskadiko Filmategiak digitalizatutako lana, lurraldearen milurtekoa ospatzeko ekitaldien barnean; mila urte dira aurten, lurraldearen izena lehenbizikoz idatzita agertu zenetik.

Zinema

