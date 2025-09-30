Euskadiko Filmategiak 14 film klasiko proiektatuko ditu udazkenean
Pelikulok, tartean euskarazko lau film ertain zaharberritu, Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñean eta Donibane Lohizunen ikusi ahalko dira.
Klasikoak Euskadiko Filmategiaren zikloak hamalau film eskainiko ditu, urritik abendura, Donostian (Tabakalera), Bilbon (Bizkaia aretoa), Gasteizen (Artium museoa), Iruñean (Golem Baiona) eta Donibane Lohizunen (Le Sélect).
Zikloa asteazkenean, urriak 1, hasiko da, Gasteizen; “Notoriuous” (Alfred Hitchcock, 1946) film ikonikoa emango dute, Ingrid Bergman eta Cary Grant protagonista dituena.
Aurrerago “Ohayo” Yasujiro Ozuren filma (1959, azpidatziak euskaraz) emango dute, baita “El guateque” (Blake Edwars, 1968) Peter Sellers aktorea protagonista duen komedia eta “Adopción” (Márta Mésszáros, 1975) Berlingo Urrezko Hartzaren irabazlea ere.
Ikusgai egongo dira, halaber, “El amor brujo” (Francisco Rovira Beleta, 1967) eta “Freaks” (Tod Browning, 1932, euskarazko azpidatziak), bi-biak Begoña del Tesok eta Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariak aurkeztuak.
Programan, “Carbón” (Georg Wilhelm Pabst, 1931), “Trotacalles” (Matilde Landet, 1951) eta “Más allá del olvido” (Hugo del Carril, 1956) ere badaude.
Euskarazko film ertainak
Euskal zinemak ere gehitu ditu lan zaharberritu batzuk klasikoen zerrendara: Ehun metro (Alfonso Ungría, 1985), Hamaseigarrenean aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985) eta Oraingoz izen gabe (José Julián Bakedano, 1986). Laurak ere proiektu aitzindariak izan ziren euskarazko zinemagintzan, eta EITBren eta Filmategiaren ekimenez zaharberritutako bertsioak ikusi ahalko dira.
Programa hau izango da: Ehun metro + Hamaseigarrenean aidanez (11-02 Donibane Lohizune, 11-22 Bilbo, 12-03 Gasteiz, 12-04 Iruñea eta 12-05 Donostia) eta Zergatik panpox + Oraingoz izen gabe (11-23 Donibane Lohizune, 11-26 Bilbo, 12-10 Gasteiz, 12-11 Iruñea eta 12-12 Donostia).
Amaitzeko, Guipúzcoa dokumentala (Pío Caro Baroja, 1979) erakutsiko dute, Euskadiko Filmategiak digitalizatutako lana, lurraldearen milurtekoa ospatzeko ekitaldien barnean; mila urte dira aurten, lurraldearen izena lehenbizikoz idatzita agertu zenetik.
Zinemari buruzko albiste gehiago
Zinemaldiaren uzta Bilbora eta Iruñera iritsiko da
Donostiako Zinemaldiak jaialdian erakutsi dituzten filmetako batzuk proiektatuko ditu Bizkaiko eta Nafarroako hiriburuetako Golem zinema aretoetan; besteak beste, Karmele eta Los domingos Urrezko Maskorraren irabazlea izango dira ikusgai.
Jose Luis Rebordinos: "Zaila izango da errepikatzea euskal ekoizpenek aurten izan duten emaitza paregabea"
Aurtengo Zinemaldia emaitza paregabearekin amaitu da euskal ekoizpenentzat. Jose Luis Rebordinos jaialdiko zuzendaria harro agertu da, pozik; izan ere, pelikulak inoiz ez bezala txalotu dituztela adierazi du. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.
Alauda Ruiz de Azua: "Donostian gertatutakoa bidaiaren hasiera da"
Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos filmak irabazi du Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioko Urrezko Maskorra. Barakaldoko zuzendariak esan du "amets bat" bizitzen ari dela, baina ikusleek filma aretoetan nola hartzen duten ikusi arte itxaron behar dela.
Zilarrezko Maskorra eskuan, gertatzen ari zaiona sinetsi ezinik dago Jose Ramon Soroiz
Euskal aktoreak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, Maspalomas filmean egindako lanagatik. Ex aequo irabazi du, Zhao Xiaohong txinatarrarekin (Her heart beats in its cage) batera.
Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.
“Los domingos”ek loria erdietsi du, Urrezko Maskorra irabazita
Alauda Ruiz de Azua barakaldarraren filmak irabazi du Zinemaldiko sari nagusia, baita Euskal Zinemaren Irizar saria ere. Jose Ramon Soroizek “Maspalomas” pelikulan egindako interpretazio erraldoiak, bestalde, interpretazio onenaren saria ekarri dio aktore legorretarrari, Zhao Xiaohong txinatarrarekin "ex aequo".
"Aro berria" Irati Gorostidiren filmak epaimahaiaren aipamen berezia jaso du New Directors atalean
"Aro berria" filmak istorio hau kontatzen du: Ur-kontagailuen fabrika bateko langileak batzartu egin dira azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatzeko. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek fabrika utzi eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten esperientzia katartiko partekatuen medioz.
Perlak saileko 'The voice of Hind Rajab', Publikoaren Sariaren irabazlea
Perlak saileko The voice of Hind Rajab pelikula izan da Publikoaren sariaren irabazlea. Odessa Rae ekoizleak eta Motaz Malhees aktoreak jaso dute saria. Aktoreak azaldu duenez, sari honek esan nahi du "publikoak Hid-en ahotsa entzun duela"; alegia, Israelgo Armadak tirokatutako ibilgailu batean ordu luzez egon ondoren hil zen neskatoaren ahotsa.
"Los domingos" filmak jaso du Zinemaldiko Euskal Zinemaren Irizar saria
Alauda Ruiz de Azua filmaren zuzendariak hunkituta jaso du Ane Gabarain buru izan duen epaimahaiak ebatzitako saria.