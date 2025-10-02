Estreno
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Imanol Uribe vuelve a los cines con “La sospecha de Sofía”

El nuevo largometraje del autor de La fuga de Segovia, La muerte de Mikel y Días contados es una historia de espías que llega a los cines de Hegoalde el 3 de octubre.

Alex González y Aura Garrido en la película de Imanol Uribe.
Euskaraz irakurri: Imanol Uribe "La sospecha de Sofía" filmarekin itzuliko da zinema-aretoetara

Última actualización

El director vasco (San Salvador, El Salvador, 1950) Imanol Uribe vuelve a las salas de cine este viernes, 3 de octubre, con la película La sospecha de Sofía, basada en una novela de la escritora española Paloma Sánchez-Garnica y protagonizada por Alex González y Aura Garrido.

La película cuenta la vida de Sofía y Daniel; este último recibirá una enigmática invitación para ir a conocer a su madre biológica a un Berlín del Este sumido en plena Guerra Fría. Sin él saberlo, aceptar esa invitación se convertirá en el mayor error de su vida ya que se convertirá en la pieza esencial del plan secreto de la KGB para establecer su centro operativo en la España franquista y en el que su hermano gemelo, Klaus, jugará un papel clave, usurpándole la identidad, la familia y la vida entera. Desde ese momento, Sofía vivirá en una continua sospecha.

Imanol Uribe vuelve a la gran pantalla después del estreno, en 2022, de Llegaron de noche y una carrera imprescindible en los inicios del cine vasco con obras como El proceso de Brugos (1979), La fuga de Segovia (1981), La muerte de Mikel (1984), El rey pasmado (1991) y Días contados (1994, Concha de Oro en el Zinemaldia). 

Cine

Más noticias sobre cine

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

José Ramón Soroiz gana la Concha de Plata a la mejor interpretación, ex aequo con la actriz china Zhao Xiaohong

El actor vasco José Ramón Soroiz, por su papel de un hombre mayor que debe volver al armario en 'Maspalomas', y la china Zhao Xiaohong, por el drama autobiográfico 'Her heart beats in its cage', han obtenido ex aequo la Concha de Plata a la mejor interpretación en el Festival de San Sebastián. Soroiz ha agradecido a los directores del film, a su familia y a su pueblo, Legorreta, el creer en él.

"Aro berria" IRati Gorostidi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Aro berria", de Irati Gorostidi, recibe una mención especial del jurado en la sección New Directors

"Aro berria" cuenta esta historia: Donostia, 1978. Los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no prospera. Decepcionados, los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación radical hacia ámbitos más íntimos. Algunos abandonan la fábrica y se integran en una comunidad aislada en las montañas, donde decenas de jóvenes emprenden una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas.

Cargar más