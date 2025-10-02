Imanol Uribe vuelve a los cines con “La sospecha de Sofía”

El director vasco (San Salvador, El Salvador, 1950) Imanol Uribe vuelve a las salas de cine este viernes, 3 de octubre, con la película La sospecha de Sofía, basada en una novela de la escritora española Paloma Sánchez-Garnica y protagonizada por Alex González y Aura Garrido.

La película cuenta la vida de Sofía y Daniel; este último recibirá una enigmática invitación para ir a conocer a su madre biológica a un Berlín del Este sumido en plena Guerra Fría. Sin él saberlo, aceptar esa invitación se convertirá en el mayor error de su vida ya que se convertirá en la pieza esencial del plan secreto de la KGB para establecer su centro operativo en la España franquista y en el que su hermano gemelo, Klaus, jugará un papel clave, usurpándole la identidad, la familia y la vida entera. Desde ese momento, Sofía vivirá en una continua sospecha.

Imanol Uribe vuelve a la gran pantalla después del estreno, en 2022, de Llegaron de noche y una carrera imprescindible en los inicios del cine vasco con obras como El proceso de Brugos (1979), La fuga de Segovia (1981), La muerte de Mikel (1984), El rey pasmado (1991) y Días contados (1994, Concha de Oro en el Zinemaldia).