Imanol Uribe zinema aretoetara bueltan, "La sospecha de Sofía" filmarekin
Segoviako ihesa, Mikelen heriotza eta Días contados filmen zuzendariaren film luze berria urriaren 3an iritsiko da Hegoaldeko zinema aretoetara.
Imanol Uribe euskal zuzendaria (San Salvador, El Salvador, 1950) zinema-aretoetara itzuliko da ostiral honetan, urriak 3, La sospecha de Sofía filmarekin. Paloma Sánchez-Garnica idazle espainiarraren eleberri batean oinarrituta dago pelikula, eta Alex González eta Aura Garrido ditu protagonista.
Sofiaren eta Danielen bizitza kontatzen du filmak; azken honek Ekitaldeko Berlinera bere ama biologikoa ezagutzera joateko gonbit misteriotsua jasoko du, Gerra Hotzean. Gonbidapen hori onartzea bere bizitzako akatsik handiena bihurtuko da, KGBren plan sekretuaren funtsezko pieza bihurtuko baita. Klaus anaia bikiak funtsezko papera jokatuko du egitasmoan.
Imanol Uribe pantaila handira itzuliko da horrela, 2022an Llegaron de noche estreinatu eta euskal zinemaren hastapenetan ezinbesteko ibilbidea bete eta gero, besteak beste , El proceso de Burgos (1979), Segoviako ihesa (1981), Mikelen heriotza (1984), El rey pasmado (1991) eta Días contados (1994, Zinemaldiaren Urrezko Maskorra) lanekin.
Zinemari buruzko albiste gehiago
Euskadiko Filmategiak 14 film klasiko proiektatuko ditu udazkenean
Pelikulok, tartean euskarazko lau film ertain zaharberritu, Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñean eta Donibane Lohizunen ikusi ahalko dira.
Zinemaldiaren uzta Bilbora eta Iruñera iritsiko da
Donostiako Zinemaldiak jaialdian erakutsi dituzten filmetako batzuk proiektatuko ditu Bizkaiko eta Nafarroako hiriburuetako Golem zinema aretoetan; besteak beste, Karmele eta Los domingos Urrezko Maskorraren irabazlea izango dira ikusgai.
Jose Luis Rebordinos: "Zaila izango da errepikatzea euskal ekoizpenek aurten izan duten emaitza paregabea"
Aurtengo Zinemaldia emaitza paregabearekin amaitu da euskal ekoizpenentzat. Jose Luis Rebordinos jaialdiko zuzendaria harro agertu da, pozik; izan ere, pelikulak inoiz ez bezala txalotu dituztela adierazi du. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.
Alauda Ruiz de Azua: "Donostian gertatutakoa bidaiaren hasiera da"
Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos filmak irabazi du Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioko Urrezko Maskorra. Barakaldoko zuzendariak esan du "amets bat" bizitzen ari dela, baina ikusleek filma aretoetan nola hartzen duten ikusi arte itxaron behar dela.
Zilarrezko Maskorra eskuan, gertatzen ari zaiona sinetsi ezinik dago Jose Ramon Soroiz
Euskal aktoreak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, Maspalomas filmean egindako lanagatik. Ex aequo irabazi du, Zhao Xiaohong txinatarrarekin (Her heart beats in its cage) batera.
Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera
Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.
“Los domingos”ek loria erdietsi du, Urrezko Maskorra irabazita
Alauda Ruiz de Azua barakaldarraren filmak irabazi du Zinemaldiko sari nagusia, baita Euskal Zinemaren Irizar saria ere. Jose Ramon Soroizek “Maspalomas” pelikulan egindako interpretazio erraldoiak, bestalde, interpretazio onenaren saria ekarri dio aktore legorretarrari, Zhao Xiaohong txinatarrarekin "ex aequo".
"Aro berria" Irati Gorostidiren filmak epaimahaiaren aipamen berezia jaso du New Directors atalean
"Aro berria" filmak istorio hau kontatzen du: Ur-kontagailuen fabrika bateko langileak batzartu egin dira azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatzeko. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek fabrika utzi eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten esperientzia katartiko partekatuen medioz.
Perlak saileko 'The voice of Hind Rajab', Publikoaren Sariaren irabazlea
Perlak saileko The voice of Hind Rajab pelikula izan da Publikoaren sariaren irabazlea. Odessa Rae ekoizleak eta Motaz Malhees aktoreak jaso dute saria. Aktoreak azaldu duenez, sari honek esan nahi du "publikoak Hid-en ahotsa entzun duela"; alegia, Israelgo Armadak tirokatutako ibilgailu batean ordu luzez egon ondoren hil zen neskatoaren ahotsa.