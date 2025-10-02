Estreinaldia
Imanol Uribe zinema aretoetara bueltan, "La sospecha de Sofía" filmarekin

Segoviako ihesa, Mikelen heriotza eta Días contados filmen zuzendariaren film luze berria urriaren 3an iritsiko da Hegoaldeko zinema aretoetara.

Imanol Uribe euskal zuzendaria (San Salvador, El Salvador, 1950) zinema-aretoetara itzuliko da ostiral honetan, urriak 3, La sospecha de Sofía filmarekin. Paloma Sánchez-Garnica idazle espainiarraren eleberri batean oinarrituta dago pelikula, eta Alex González eta Aura Garrido ditu protagonista.

Sofiaren eta Danielen bizitza kontatzen du filmak; azken honek Ekitaldeko Berlinera bere ama biologikoa ezagutzera joateko gonbit misteriotsua jasoko du, Gerra Hotzean. Gonbidapen hori onartzea bere bizitzako akatsik handiena bihurtuko da, KGBren plan sekretuaren funtsezko pieza bihurtuko baita. Klaus anaia bikiak funtsezko papera jokatuko du egitasmoan. 

Imanol Uribe pantaila handira itzuliko da horrela, 2022an Llegaron de noche estreinatu eta euskal zinemaren hastapenetan ezinbesteko ibilbidea bete eta gero, besteak beste , El proceso de Burgos (1979), Segoviako ihesa (1981), Mikelen heriotza (1984), El rey pasmado (1991) eta Días contados (1994, Zinemaldiaren Urrezko Maskorra) lanekin.

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera

Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.

"Aro berria" IRati Gorostidi
"Aro berria" Irati Gorostidiren filmak epaimahaiaren aipamen berezia jaso du New Directors atalean

"Aro berria" filmak istorio hau kontatzen du: Ur-kontagailuen fabrika bateko langileak batzartu egin dira azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatzeko. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek fabrika utzi eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten esperientzia katartiko partekatuen medioz.
