Entradas de cine a 3,5 euros en Hegoalde, del 3 al 6 de noviembre

La XXV edición de la Fiesta del Cine en todo el Estado llegará a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

Durante esos cuatro días, las y los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,5 euros por entrada. La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzará el miércoles, 29 de octubre, por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines.

La Fiesta del Cine es un evento organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio español de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC.

Se espera que durante esos días estén en cartelera producciones como Maspalomas (Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga), Karmele (Asier Altuna), Los domingos (Alauda Ruiz de Azua), La sospecha de Sofía (Imanol Uribe), Decorado (Uniko) y Los tigres (Kowalski Films).

En Iparralde, la Fête du Cinema se celebró del 29 de junio al 2 de julio, con entradas a 5 euros.