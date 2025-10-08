Zinemaren Jaia
Zinemako sarrerak 3,5 euroan Hegoaldean, azaroaren 3tik 6ra

Lau egunez, sarrerak merkeago erosi ahalko dira, bai Internet bidez, bai txarteldegietan.

"Los domingos" filma

"Los domingos" da egun horietan zinema-aretoetan egongo den filmetako bat.

Azken eguneratzea

Zinemaren Jaiaren 25. edizioa Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroara iritsiko da azaroaren 3an, astelehena, hilaren 4an, asteartea, 5ean, asteazkenarekin, eta azaroaren 6an, osteguna.

Lau egun horietan, ikusleek 3,5 euroko prezio berezian ikusi ahalko dituzte zinema-aretoetako film guztiak. Sarrerak asteazkenean, urriak 29, jarriko dira salgai, Internet bidez, bai zinemen beren webguneetan, bai sarrerak saltzeko ohiko webguneetan eta lehiatiletan.

Zinemaren Jaia Zinema-banatzaileen Espainiako Federazioak (FEDICINE), Espainiako Zinemen Federazioak (FECE) eta Espainiako Kultura eta Kirol Ministerioak antolatzen dute, Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuaren (ICAA) bitartez, Espainiako Zinematografia Arteen eta Zientzien Akademiaren, Zinemaren Estatuko Elkartearen (AECINE), Zinematografia Banatzaile Independenteen Elkartearen (ADICINE) eta Espainiako Zinema Zientzien Elkartearen laguntzarekin.

Egun horietan, zinemetan Maspalomas (Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga), Karmele (Asier Altuna), Los domingos (Alauda Ruiz de Azua), La sospecha de Sofía (Imanol Uribe), Decorado (Uniko) eta Los tigres (Kowalski Films) ekoizpenak egongo direla espero da.

Iparraldean, Fête du Cinema ekainaren 29tik uztailaren 2ra izan zen; sarrerak 5 euroan egon ziren salgai.

Zinema

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera

Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.

