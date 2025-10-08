Zinemako sarrerak 3,5 euroan Hegoaldean, azaroaren 3tik 6ra
Lau egunez, sarrerak merkeago erosi ahalko dira, bai Internet bidez, bai txarteldegietan.
Zinemaren Jaiaren 25. edizioa Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroara iritsiko da azaroaren 3an, astelehena, hilaren 4an, asteartea, 5ean, asteazkenarekin, eta azaroaren 6an, osteguna.
Lau egun horietan, ikusleek 3,5 euroko prezio berezian ikusi ahalko dituzte zinema-aretoetako film guztiak. Sarrerak asteazkenean, urriak 29, jarriko dira salgai, Internet bidez, bai zinemen beren webguneetan, bai sarrerak saltzeko ohiko webguneetan eta lehiatiletan.
Zinemaren Jaia Zinema-banatzaileen Espainiako Federazioak (FEDICINE), Espainiako Zinemen Federazioak (FECE) eta Espainiako Kultura eta Kirol Ministerioak antolatzen dute, Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuaren (ICAA) bitartez, Espainiako Zinematografia Arteen eta Zientzien Akademiaren, Zinemaren Estatuko Elkartearen (AECINE), Zinematografia Banatzaile Independenteen Elkartearen (ADICINE) eta Espainiako Zinema Zientzien Elkartearen laguntzarekin.
Egun horietan, zinemetan Maspalomas (Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga), Karmele (Asier Altuna), Los domingos (Alauda Ruiz de Azua), La sospecha de Sofía (Imanol Uribe), Decorado (Uniko) eta Los tigres (Kowalski Films) ekoizpenak egongo direla espero da.
Iparraldean, Fête du Cinema ekainaren 29tik uztailaren 2ra izan zen; sarrerak 5 euroan egon ziren salgai.
Ikusi "Karmele" filmaren eszena argitaragabe bat : "Baga edo ez ga?"
Karmele, Asier Altunak zuzendutako film luzea, ostiral honetan, urriak 10, iritsiko da zinema-aretoetara, Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatu ondoren. Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy dira EITBren parte-hartzea duen film honetako protagonistak. Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberria du oinarri pelikulak.
Ione Hernandez bere lehen film luzea filmatzen ari da, Emma Suarez eta Elena Anaya aktoreekin
Zinemagile eta antzerkigilearen lehen film luzeak baten semeak bestearen alabari egindako sexu-eraso bati aurre egin beharko dioten bi ahizparen istorioa du kontagai.
Imanol Uribe, zinema aretoetara bueltan, "La sospecha de Sofía" filmarekin
Segoviako ihesa, Mikelen heriotza eta Días contados filmen zuzendariaren film luze berria urriaren 3an iritsiko da Hegoaldeko zinema aretoetara.
Euskadiko Filmategiak 14 film klasiko proiektatuko ditu udazkenean
Pelikulok, tartean euskarazko lau film ertain zaharberritu, Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñean eta Donibane Lohizunen ikusi ahalko dira.
Zinemaldiaren uzta Bilbora eta Iruñera iritsiko da
Donostiako Zinemaldiak jaialdian erakutsi dituzten filmetako batzuk proiektatuko ditu Bizkaiko eta Nafarroako hiriburuetako Golem zinema aretoetan; besteak beste, Karmele eta Los domingos Urrezko Maskorraren irabazlea izango dira ikusgai.
Jose Luis Rebordinos: "Zaila izango da errepikatzea euskal ekoizpenek aurten izan duten emaitza paregabea"
Aurtengo Zinemaldia emaitza paregabearekin amaitu da euskal ekoizpenentzat. Jose Luis Rebordinos jaialdiko zuzendaria harro agertu da, pozik; izan ere, pelikulak inoiz ez bezala txalotu dituztela adierazi du. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.
Alauda Ruiz de Azua: "Donostian gertatutakoa bidaiaren hasiera da"
Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos filmak irabazi du Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioko Urrezko Maskorra. Barakaldoko zuzendariak esan du "amets bat" bizitzen ari dela, baina ikusleek filma aretoetan nola hartzen duten ikusi arte itxaron behar dela.
Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera
Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.