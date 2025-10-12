ÓBITO
Muere Diane Keaton, estrella de comedias como 'Annie Hall' y 'Something's Gotta Give'

La ganadora de un Óscar por la comedia de Woody Allen 'Annie Hall' cuenta con unas cien apariciones en cine y televisión.
ZURICH (Switzerland), 11/10/2025.- (FILE) - US actress Diane Keaton attends a press conference at the 10th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland, 01 October 2014 (re-issued 11 October 2025). Diane Keaton has died at the age of 79, according to a family spokesperson on 11 October 2025. (Cine, Cine, Suiza) EFE/EPA/WALTER BIERI
Diane Keaton, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Diane Keaton hil da, 'Annie Hall' eta 'Something' s Gotta Give 'komedietako izarra
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La ganadora de un Óscar por la comedia de Woody Allen Annie Hall (1977), directora de varias películas y empresaria de una marca de vinos con su nombre, Diane Keaton, murió este sábado a los 79 años.

La actriz cuenta con unas cien apariciones en cine y televisión, entre las que se encuentran grandes clásicos de la historia del cine como la trilogía The Godfather (1972, 1974 y 1990) y comedias como The First Wives Club (1996).

Keaton recibió otras tres nominaciones al Oscar: una fue por el drama Reds (1981), en el que interpretó a una escritora de la década de 1910; otra fue por el drama Marvin's Room (1996); y la última por la comedia amorosa Something’s Gotta Give (2003).

La actriz fetiche de Woody Allen nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, pero a los 19 años, abandonó sus estudios y se mudó a Nueva York para estudiar interpretación en el Neighborhood Playhouse.

Debutó en Broadway en el exitoso musical Hair, primero como miembro del elenco y luego como Sheila en 1968, la protagonista femenina.

Su debut cinematográfico llegó en 1970, con la película Lovers and Other Strangers.

