Muere Diane Keaton, estrella de comedias como 'Annie Hall' y 'Something's Gotta Give'
La ganadora de un Óscar por la comedia de Woody Allen Annie Hall (1977), directora de varias películas y empresaria de una marca de vinos con su nombre, Diane Keaton, murió este sábado a los 79 años.
La actriz cuenta con unas cien apariciones en cine y televisión, entre las que se encuentran grandes clásicos de la historia del cine como la trilogía The Godfather (1972, 1974 y 1990) y comedias como The First Wives Club (1996).
Keaton recibió otras tres nominaciones al Oscar: una fue por el drama Reds (1981), en el que interpretó a una escritora de la década de 1910; otra fue por el drama Marvin's Room (1996); y la última por la comedia amorosa Something’s Gotta Give (2003).
La actriz fetiche de Woody Allen nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, pero a los 19 años, abandonó sus estudios y se mudó a Nueva York para estudiar interpretación en el Neighborhood Playhouse.
Debutó en Broadway en el exitoso musical Hair, primero como miembro del elenco y luego como Sheila en 1968, la protagonista femenina.
Su debut cinematográfico llegó en 1970, con la película Lovers and Other Strangers.
