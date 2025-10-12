HERIOTZA
Diane Keaton hil da, "Annie Hall" eta "Something's Gotta Give" komedietako izarra

Woody Allenen Annie Hall komediagatik Oscar saria irabazi zuen aktoreak ehun bat agerraldi egin zituen zineman eta telebistan.

ZURICH (Switzerland), 11/10/2025.- (FILE) - US actress Diane Keaton attends a press conference at the 10th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland, 01 October 2014 (re-issued 11 October 2025). Diane Keaton has died at the age of 79, according to a family spokesperson on 11 October 2025. (Cine, Cine, Suiza) EFE/EPA/WALTER BIERI
Diane Keaton, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Diane Keaton, Woody Allenen Annie Hall (1977) komediagatik Oscar sari baten irabazlea, hainbat filmen zuzendaria eta bere izena duen ardo markaren enpresaburua, larunbat honetan hil da, 79 urte zituela.

Aktoreak ehun bat agerraldi egin zituen zineman eta telebistan, eta horien artean zinemaren historiako klasiko handiak daude, hala nola The Godfather trilogia (1972, 1974 eta 1990) eta The First Wives Club (1996).

Keatonek beste hiru izendapen jaso zituen Oscar sarietarako: Reds (1981) dramagatik, Marvin's Room (1996) dramagatik eta Something's Gotta Give (2003) maitasun-komediagatik.

Woody Allenen aktore fetitxea 1946ko urtarrilaren 5ean jaio zen, Los Angelesen, baina 19 urte zituela, ikasketak utzi zituen eta New Yorkera joan zen bizitzera, Neighborhood Playhouse antzerki eskolan interpretazioa ikastera.

Hair musikal arrakastatsuan egin zuen debuta Broadwayn, lehenik lantaldeko kide gisa eta gero Sheila emakumezko protagonistaren paperean, 1968an.

1970ean agertu zen lehenengo aldiz pelikula batean, Lovers and Other Strangers filmean, hain zuzen ere.

