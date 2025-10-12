Diane Keaton hil da, "Annie Hall" eta "Something's Gotta Give" komedietako izarra
Woody Allenen Annie Hall komediagatik Oscar saria irabazi zuen aktoreak ehun bat agerraldi egin zituen zineman eta telebistan.
Diane Keaton, Woody Allenen Annie Hall (1977) komediagatik Oscar sari baten irabazlea, hainbat filmen zuzendaria eta bere izena duen ardo markaren enpresaburua, larunbat honetan hil da, 79 urte zituela.
Aktoreak ehun bat agerraldi egin zituen zineman eta telebistan, eta horien artean zinemaren historiako klasiko handiak daude, hala nola The Godfather trilogia (1972, 1974 eta 1990) eta The First Wives Club (1996).
Keatonek beste hiru izendapen jaso zituen Oscar sarietarako: Reds (1981) dramagatik, Marvin's Room (1996) dramagatik eta Something's Gotta Give (2003) maitasun-komediagatik.
Woody Allenen aktore fetitxea 1946ko urtarrilaren 5ean jaio zen, Los Angelesen, baina 19 urte zituela, ikasketak utzi zituen eta New Yorkera joan zen bizitzera, Neighborhood Playhouse antzerki eskolan interpretazioa ikastera.
Hair musikal arrakastatsuan egin zuen debuta Broadwayn, lehenik lantaldeko kide gisa eta gero Sheila emakumezko protagonistaren paperean, 1968an.
1970ean agertu zen lehenengo aldiz pelikula batean, Lovers and Other Strangers filmean, hain zuzen ere.
Zinemari buruzko albiste gehiago
Euskal zinema, beldur barik Sitgesen
Lau euskal film lehiatuko dira fantasiazko zinemaren Kataluniako jaialdiaren 58. edizioko Sail Ofizialean: “Gaua”, “Singular”, “Balearic” eta “Decorado”.
Derrepentean, Rocío
Maite, miresten eta saritzen ditugun zenbait pelikulatan, egileek Rocío Juradoren kantak erabiltzen dituzte kontakizuna indar bereziaz apaintzeko. Eta gu harro, kontent, zorionak eroturik.
"Hermanas" Ione Hernandezen pelikularen filmatze lanetan murgildu gara
Ione Hernandezen lehen filmaren protagonistak Emma Suarez eta Elena Anaya dira. Lagan filmatzen ari zirela baliatuta, zinemagilearekin, Suarezekin eta Anayarekin eta Josean Bengoetxea eta Artiz Kortabarria aktoreekin hitz egin dugu.
Zinemako sarrerak 3,5 euroan Hegoaldean, azaroaren 3tik 6ra
Lau egunez, sarrerak merkeago erosi ahalko dira, bai Internet bidez, bai txarteldegietan.
Ikusi "Karmele" filmaren eszena argitaragabe bat : "Baga edo ez ga?"
Karmele, Asier Altunak zuzendutako film luzea, ostiral honetan, urriak 10, iritsiko da zinema-aretoetara, Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatu ondoren. Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy dira EITBren parte-hartzea duen film honetako protagonistak. Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberria du oinarri pelikulak.
Ione Hernandez bere lehen film luzea filmatzen ari da, Emma Suarez eta Elena Anaya aktoreekin
Zinemagile eta antzerkigilearen lehen film luzeak baten semeak bestearen alabari egindako sexu-eraso bati aurre egin beharko dioten bi ahizparen istorioa du kontagai.
Imanol Uribe, zinema aretoetara bueltan, "La sospecha de Sofía" filmarekin
Segoviako ihesa, Mikelen heriotza eta Días contados filmen zuzendariaren film luze berria urriaren 3an iritsiko da Hegoaldeko zinema aretoetara.
Euskadiko Filmategiak 14 film klasiko proiektatuko ditu udazkenean
Pelikulok, tartean euskarazko lau film ertain zaharberritu, Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñean eta Donibane Lohizunen ikusi ahalko dira.
Zinemaldiaren uzta Bilbora eta Iruñera iritsiko da
Donostiako Zinemaldiak jaialdian erakutsi dituzten filmetako batzuk proiektatuko ditu Bizkaiko eta Nafarroako hiriburuetako Golem zinema aretoetan; besteak beste, Karmele eta Los domingos Urrezko Maskorraren irabazlea izango dira ikusgai.