Paul Urkijo presenta su nueva película, 'GAUA', en el Festival de Sitges

Gaua
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Paul Urkijok 'GAUA' film berria aurkeztuko du Sitgeseko Zinemaldian
EITB

El director vitoriano ha presentado su tercer trabajo, que cuenta con el apoyo de EITB, y muestra el poder del patriarcado y la empatía entre las mujeres, centrándose en la caza de brujas del siglo XVII. Llegará a los cines el 14 de noviembre.

Cultura Gente Famosa Cine

