Paul Urkijok "Gaua" film berria aurkeztu du Sitgesko jaialdian

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Zuzendari gasteiztarrak bere hirugarren lana aurkeztu du. EITBren babesa duen film honek patriarkatuaren boterea eta emakumeen arteko enpatia erakusten ditu, XVII. mendeko sorgin ehiza ardatz hartuta. Azaroaren 14an iritsiko da zinema-aretoetara.

Kultura Jendea Zinema

