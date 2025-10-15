"Bizkarsoro" cierra EUNIC, el Festival de Cine Europeo

El festival de cine europeo EUNIC Brussels Film Festival concluirá el jueves, 16 de octubre, con la proyección de la película Bizkarsoro (2024), dirigida por Josu Martínez. Según ha informado el Instituto Vasco Etxepare, el certamen ha emitido películas de nueve países que hacen reflexionar sobre los retos que afronta Europa en la actualidad , y el último será Bizkarsoro.

Instituto Vasco Etxepare ha impulsado la participación de las producciones vascas en el festival de cine de Bruselas, cuyo objetivo es proyectar y dar a conocer internacionalmente la cultura y la creación vascas. Así, con motivo del 40 aniversario de la película Tasio (1984) de Montxo Armendáriz, se proyectó en la apertura del festival. En cuanto a la película Bizkarsoro, propone un recorrido por la memoria histórica a través de cinco relatos situados entre 1914 y 1982. Se trata de un "ejercicio de reflexión sobre la resistencia identitaria, lingüística y cultural del País Vasco francés" situado en una aldea imaginaria.

Gracias a su aportación en la red EUNIC Brussels, el Instituto Vasco Etxepare, junto con la delegación de Euskadi para la Unión Europea, "trabaja en el desarrollo de actividades y propuestas para fomentar el diálogo y la cooperación intercultural, incidiendo desde la diversidad y la creación contemporánea".