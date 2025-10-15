URRIAK 6-16
"Bizkarsoro" filmak itxiko du EUNIC, Europar Zinemaren Jaialdia

Jaialdia Bruselan egiten ari da urriaren 6tik 16ra bitarte, eta Josu Martinezen lana euskarazko jatorrizko bertsioan emango dute, ingelesezko azpidatziekin.

Agentziak | EITB

Josu Martinezek zuzendutako Bizkarsoro (2024) filmaren proiekzioarekin amaituko da EUNIC Brussels Film Festival europar zinemaren jaialdia ostegunean, urriaren 16an. Etxepare Euskal Institutuak jakinarazi duenez, jaialdiak Europak gaur egun dituen erronkei buruz hausnartzea eragiten duten bederatzi herrialdetako filmak eman ditu, eta Bizkarsoro izango da azkena. 

Etxepare Euskal Institutuaren jardunak bultzatu du euskal ekoizpenek Bruselako zinema jaialdian parte hartzea. Izan ere, haren helburua euskal kultura eta sorkuntza nazioartean proiektatzea eta ezagutaraztea da. Horrela, Montxo Armendarizen Tasio (1984) filmaren 40. urteurrena dela eta, jaialdiaren irekieran eman zuten.

Bizkarsoro filmari dagokionez, 1914 eta 1982 artean kokatuta dauden bost kontakizunen bitartez memoria historikoan barrena ibiltzea proposatzen du. Alegiazko herrixka batean kokaturik, "Ipar Euskal Herriko nortasuna, hizkuntza eta kultur erresistentziari buruz hausnartzeko ariketa" da filma.

EUNIC Brussels sarean egiten duen ekarpenari esker, Etxepare Euskal Institutuak, Europar Batasunerako Euskadik duen ordezkaritzarekin batera, "kulturen arteko elkarrizketa eta lankidetza sustatzeko jardueren eta proposamenen garapenean dihardu, aniztasunetik eta sorkuntza garaikidetik eraginez".

Yune Nogueiras "Gaua" filmean
"Gaua" filmaren trailerra

Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute.  Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
