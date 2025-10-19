La 48ª edición de la Euskal Zine Bilera de Lekeitio ha dado a conocer los ganadores de su Sección Oficial, en el que han participado un total de 20 cortometrajes, que se han podido ver del 16 al 18 de octubre en la sala Ikusgarri. Mikel Balerdi y Deñe Garcia-Bravo han ganado el premio EITB Ikuslearen saria (Ganso de Plata y 750 euros) por su trabajo "Eraman zutela".

"Planetagatik", de Eneko Muruzabal Elezcano se ha llevado el premio a la Mejor Película por "su capacidad de abordar un tema caldente, como la crisis ecológica, con valentía y humor". Por lo tanto, para él ha sido el Ganso de Oro a la mejor película y 3000 euros.

Aitzol Saratxaga, por su parte, ha sido galardonado con el premio a la Mejor Dirección, por su trabajo en la película "Ehiza". El jurado ha valorado su "habilidad para combinar animación y ficción de una manera original, así como el cuidado ritmo que tiene la historia". Con ello, ha ganado 1600 euros y el Ganso de Plata.

La película "Azkena" de Ana Inés Landeta y Lorea Lyons se ha llevado el premio al Mejor Guión (1600 euros y el Ganso de Plata), ya que plantea el tema de la maternidad de forma "muy original". Asimismo, también ha sido premiado el trabajo "Erreka zoko hortan", de Ekaitz Bertiz, con el premio Benito Ansola (Ganso de Plata y 1000 euros).

Asimismo, han homenajeado la iniciativa Pantailak Euskaraz, que impulsa la figura e iniciativas del cine vasco.