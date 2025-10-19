PREMIOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La 48ª edición de Euskal Zine Bilera de Lekeitio da a conocer los ganadores del Ganso de Oro y Ganso de Plata

"Planetagatik", de Eneko Muruzabal Elezcano, se ha llevado el premio a la Mejor Película, mientras que Aitzol Saratxaga ha recibido el premio a la Mejor Dirección por su trabajo en "Ehiza". El trabajo "Eraman zutela", de Mikel Balerdi y Deñe García-Bravo, se ha llevado el premio EITB Ikuslearen saria.

Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak Urrezko eta Zilarrezko Antzarraren saridunak eman ditu ezagutzera

Entrega de premios en la 48ª edición de Euskal Zine Bilera de Lekeitio. Foto: Euskal Zine Bilera

Euskaraz irakurri: Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak Urrezko eta Zilarrezko Antzarraren saridunak eman ditu ezagutzera
author image

EITB

Última actualización

La 48ª edición de la Euskal Zine Bilera de Lekeitio ha dado a conocer los ganadores de su Sección Oficial, en el que han participado un total de 20 cortometrajes, que se han podido ver del 16 al 18 de octubre en la sala Ikusgarri. Mikel Balerdi y Deñe Garcia-Bravo han ganado el premio  EITB Ikuslearen saria (Ganso de Plata y 750 euros) por su trabajo "Eraman zutela".

"Planetagatik", de Eneko Muruzabal Elezcano se ha llevado el premio  a la Mejor Película por "su capacidad de abordar un tema caldente, como la crisis ecológica, con valentía y humor". Por lo tanto, para él ha sido el Ganso de Oro a la mejor película y 3000 euros.

Aitzol Saratxaga, por su parte, ha sido galardonado con el premio a la Mejor Dirección, por su trabajo en la película "Ehiza". El jurado ha valorado su "habilidad para combinar animación y ficción de una manera original, así como el cuidado ritmo que tiene la historia". Con ello, ha ganado 1600 euros y el Ganso de Plata.

La película "Azkena" de Ana Inés Landeta y Lorea Lyons se ha llevado el premio al Mejor Guión  (1600 euros y el Ganso de Plata), ya que plantea el tema de la maternidad de forma "muy original". Asimismo, también ha sido premiado el trabajo "Erreka zoko hortan", de Ekaitz Bertiz, con el premio Benito Ansola (Ganso de Plata y 1000 euros).

Asimismo, han homenajeado la iniciativa Pantailak Euskaraz, que impulsa la figura e iniciativas del cine vasco.

Bizkaia Cultura Lekeitio Cine Comunidad Autonóma Vasca

Más noticias cine

Yune Nogueiras "Gaua" filmean
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tráiler de la película "Gaua"

El tercer largometraje de Paul Urkijo se ha estrenado la semana pasada en el festival de cine fantástico de Sitges. El 31 de octubre, la película, que cuenta con la participación de EITB, abrirá la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y se estrenará en los cines el 14 de noviembre.  La película está protagonizada por Yune Nogueiras, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza. La historia está inspirada en el siglo XVII y atravesada por el mundo nocturno de la mitología.    En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue y se topa con tres mujeres.

Cargar más