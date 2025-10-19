Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak Urrezko eta Zilarrezko Antzarraren saridunak eman ditu ezagutzera

Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak Urrezko Antzarra eta Zilarrezko Antzarra eman ditu
Film onenaren saria Eneko Muruzabal Elezcanoren “Planetagatik” lanak irabazi du, "film borobil eta jostaria" osatzeagatik. Zuzendari onenaren saria Aitzol Saratxagak jaso du, “Ehiza” filmean egindako lanagatik. EITB Ikuslearen saria, berriz, Mikel Balerdi eta Deñe Garcia-Bravoren “Eraman zutela” lanak eskuratu du.
Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak bere Sail Ofizialeko Lehiaketaren irabazleak eman ditu ezagutzera. Guztira, 20 film labur izan dira lehian, eta urriaren 16tik 18ra bitartean ikusi ahal izan dira Ikusgarri zine aretoan. Mikel Balerdi eta Deñe Garcia-Bravoren “Eraman zutela” lanak irabazi du EITB Ikuslearen saria (Zilarrezko Antzarra eta 750 euro).
Eneko Muruzabal Elezcanoren “Planetagatik” lanak irabazi du Film onenaren saria, "film borobil eta jostaria osatzeagatik. Egun pil-pilean dugun gai bat hartu, krisi ekologikoa, eta ausardiaz eta umorez tratatzeko gaitasuna dauka”. Hortaz, berarentzat 48. Euskal Zine Bilerako Urrezko Antzarra eta 3.000 euroko saria.
Aitzol Saratxagak, berriz, Zuzendaritza onenaren saria jaso du, “Ehiza” filman egindako lanagatik. Epaileek hurrengo azpimarratu dute: “Lan korala izanik zuzendariak dena lotzeko abilezia erakutsi du. Animazioa eta fikzio ez animatua baita, era original batean ondo uztartuta dago. Elezahar bat kontatzeko erakutsi duen birtuosismoagatik eta istorioak duen erritmo zainduagatik. Azkenik, istorioan euskararen txertaketa oso ondo landua dagoela aipatzekoa da”. Berarentzat 1.600 euro eta Zilarrezko Antzarra.
Ana Ines Landeta eta Lorea Lyonsen “Azkena” filmak eraman du Gidoi onenaren saria (1.600 euro eta Zilarrezko Antzarra), amatasunaren gaia "oso era originalean" mahaigaineratzen baitu. Halaber, Ekaitz Bertizen “Erreka zoko hortan” filmarentzat izan da Benito Ansola saria. Irabazleak Zilarrezko Antzarra eta 1.000 euroko saria jaso du. Bestalde, Mikel Balerdi eta Deñe Garcia-Bravoren “Eraman zutela” lanak, berriz, Epaimahaiaren Aipamen Berezia lortu du.
Azkenik, Euskal Zinemaren Begiradarekin Pantailak Euskaraz egitasmoa omendu du 48. Euskal Zine Bilerak, euskal zinemagintzaren figura eta ekimena dela eta.
Albiste gehiago zinema
"Bizkarsoro" filmak itxiko du EUNIC, Europar Zinemaren Jaialdia
Jaialdia Bruselan egiten ari da urriaren 6tik 16ra bitarte, eta Josu Martinezen lana euskarazko jatorrizko bertsioan emango dute, ingelesezko azpidatziekin.
"Gaua" filmaren trailerra
Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute. Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Lekeitio bete film
Euskal Zine Bilera euskarazko zinemaren jaialdiak 48. edizioa du aurtengoa. Pantailak Euskaraz ekimenari saria emango diote, eta, film laburren lehiaketaz gain, "Karmele" eta "Akelarre, marearen kontra" eta "Txillarreko Sukaldaria" dokumentalak proiektatuko dituzte.
Sitgesen lehiatuko da "Singular", Alberto Gastesiren bigarren film luzea
Duela hamar urte garatzen hasi zen zientzia-fikziozko drama humanista bat da. Adimen Artifizialaren eta giza doluaren mugak aztertzen dira EITBk babestutako lan horretan. Sitgesko jaialdiko sail ofizialean lehiatuko da Alberto Gastesi eta Alex Merino donostiarrek idatzitako filma.
Lara Izagirreren "El regalo" film laburrak lehen saria eskuratu du Berlinen, Ake Dikhea zinema-jaialdian
Bilboko Otxarkoaga auzoko hiru emakumerekin grabatutako film laburrak ijitoek pairatzen duten diskriminazioa du ardatz.
Paul Urkijok "Gaua" film berria aurkeztu du Sitgesko jaialdian
Zuzendari gasteiztarrak bere hirugarren lana aurkeztu du. EITBren babesa duen film honek patriarkatuaren boterea eta emakumeen arteko enpatia erakusten ditu, XVII. mendeko sorgin ehiza ardatz hartuta. Azaroaren 14an iritsiko da zinema-aretoetara.
Diane Keaton hil da, "Annie Hall" eta "Something's Gotta Give" komedietako izarra
Woody Allenen Annie Hall komediagatik Oscar saria irabazi zuen aktoreak ehun bat agerraldi egin zituen zineman eta telebistan.
Euskal zinema, beldur barik Sitgesen
Lau euskal film lehiatuko dira fantasiazko zinemaren Kataluniako jaialdiaren 58. edizioko Sail Ofizialean: “Gaua”, “Singular”, “Balearic” eta “Decorado”.
Derrepentean, Rocío
Maite, miresten eta saritzen ditugun zenbait pelikulatan, egileek Rocío Juradoren kantak erabiltzen dituzte kontakizuna indar bereziaz apaintzeko. Eta gu harro, kontent, zorionak eroturik.